Lukašenko oznámil, že prekonal nákazu koronavírusom

Minsk 28. júla (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok oznámil, že prekonal nákazu novým typom koronavírusu. Podľa vlastných slov nemal nijaké symptómy ochorenia, informovala bieloruská štátna tlačová agentúra BelTA.



"Mal som koronavírus. To je záver, ku ktorému dospeli včera lekári. Bol to asymptomatický prípad," vyhlásil Lukašenko počas utorkovej návštevy bieloruského ministerstva vnútra.



Zároveň zdôraznil, že 97 percent Bielorusov, ktorí sa nakazia novým koronavírusom, infekciu prekonajú bez akýchkoľvek prejavov ochorenia. "Vďakabohu, bol som tiež jeden z asymptomatických prípadov," vyhlásil.



Lukašenko od začiatku pandémie odmietal v Bielorusku zaviesť karanténne opatrenia či napríklad len zakázať športové podujatia. Svetové médiá v tejto súvislosti zaujal viacerými svojimi výrokmi, ako napríklad, že koronavírus lieči vodka a sauna.



Lukašenko tvrdil, že ľudí pred nákazou ochráni, ak budú denne piť 50 ml vodky. Bielorusom taktiež v súvislosti s pandémiou odporúčal tzv. terapiu traktorom, respektíve, aby zachovali pokoj a pracovali napríklad na poli. Tvrdil tiež, že Bielorusku v súvislosti s nákazou nedôjde k nijakému úmrtiu.



Bieloruský prezident sa počas pandémie zúčastňoval ako hráč na hokejových zápasoch a uskutočnil aj veľkú vojenskú prehliadku pri príležitosti výročia ukončenia druhej svetovej vojny.



Dosiaľ v Bielorusku v súvislosti s koronavírusom zomrelo 543 osôb a celkovo 67.366 prípadov nákazy.



Lukašenko ešte v apríli svojim krajanom hovoril, že by sa v súvislosť s nákazou nemali vôbec báť. "V našej krajine nikto na koronavírus nezomrie. Hovorím to verejne," povedal.