Lukašenko oznámil, že Trump ho pozval do Mar-a-Lago
Minsk 20. marca (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v piatok oznámil, že od amerického prezidenta Donalda Trumpa dostal pozvanie, aby sa s ním stretol v jeho rezidencii Mar-a-Lago na Floride. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Podľa Lukašenka mu tento návrh predložili členovia americkej delegácie, s ktorými sa stretol v Minsku. Konkrétny dátum stretnutia sa nespomína.
Osobitný vyslanec amerického prezidenta pre Bielorusko John Coale vo štvrtok vyhlásil, že situácia vo vzťahoch medzi Washingtonom a Minskom sa značne zlepšila. „Prešli sme veľmi dlhú cestu odvtedy, ako sme sem (do Minska) prvýkrát prišli na stretnutie s prezidentom. Situácia sa veľmi zlepšila,“ povedal Coale, ktorého cituje bieloruská štátna tlačová agentúra BelTA.
Bieloruský prezident počas piatkového stretnutia s novinármi uviedol, že Minsk a Washington pripravujú „veľkú dohodu“. Spresnil, že načrtli svoje záujmy a americkej strane poslali zodpovedajúce návrhy. Nejde len o prepustenie politických väzňov, hoci Lukašenko tvrdí, že v Bielorusku politickí väzni nie sú. Podľa najvyššieho predstaviteľa Bieloruska na programe rokovaní je tiež opätovné otvorenie amerického veľvyslanectva v Minsku, ďalej otázka sankcií a jadrových materiálov.
Lukašenko poukázal na to, že počas rokovaní americká strana zohľadňuje skutočnosť, že Rusko a Čína nie sú pre Bielorusko len spojenci, ale rovnako aj blízke štáty.
„Načrtol som svoj pohľad, svoj prístup aj v tomto smere, keď sa ma pýtali (americkí predstavitelia) na Rusko a tiež Čínu. Upozornil som ich: ‚Toto nie sú len naši spojenci, ale nám blízke štáty.‘ Chcem, aby to Američania zohľadnili. K ich cti treba povedať, že to zohľadňujú,“ cituje bieloruského prezidenta agentúra TASS.
