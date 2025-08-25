Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. august 2025Meniny má Ľudovít
< sekcia Zahraničie

Lukašenko po prehliadke vyhlásil, že jeho zdravotný stav je dobrý

.
Na snímke bieloruský prezident Alexander Lukašenko. Foto: TASR/AP

Dlhoročný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko oznámil, že podstúpil prvú lekársku prehliadku vo svojom živote.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Minsk 25. augusta (TASR) - Dlhoročný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, blízky spojenec šéfa Kremľa Vladimira Putina, v nedeľu oznámil, že podstúpil prvú lekársku prehliadku vo svojom živote. Tá podľa neho ukázala, že jeho zdravotný stav je dobrý, informovala agentúra Reuters.

V posledných rokoch sa častejšie objavovali otázky o Lukašenkovom zdraví. Počas návštevy Moskvy v roku 2023 sa nezúčastnil na plánovaných podujatiach, pôsobil labilne a nevystúpil s avizovaným príhovorom.

„Nedávno som po prvý raz vo svojom živote podstúpil úplnú lekársku prehliadku počas dvoch dní,“ povedal 70-ročný Lukašenko novinárom v bieloruskej televízii. Podľa jeho slov sa na jeho zdravie pýtali aj spravodajské služby spriatelených krajín. „Nemám s tým problém. Odovzdajte výsledky testov, tých vyšetrení a nechajte ich zverejniť,“ vyhlásil.

Lukašenko je pri moci od roku 1994. V roku 2022 umožnil Putinovi využiť územie Bieloruska na spustenie invázie na Ukrajinu. Západné krajiny ho už dlho kritizujú za porušovanie ľudských práv, väznenie oponentov a potláčanie disentu. Hlavní opoziční predstavitelia utiekli z krajiny, doplnil Reuters.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb