Lukašenko po prehliadke vyhlásil, že jeho zdravotný stav je dobrý
Dlhoročný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko oznámil, že podstúpil prvú lekársku prehliadku vo svojom živote.
Minsk 25. augusta (TASR) - Dlhoročný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, blízky spojenec šéfa Kremľa Vladimira Putina, v nedeľu oznámil, že podstúpil prvú lekársku prehliadku vo svojom živote. Tá podľa neho ukázala, že jeho zdravotný stav je dobrý, informovala agentúra Reuters.
V posledných rokoch sa častejšie objavovali otázky o Lukašenkovom zdraví. Počas návštevy Moskvy v roku 2023 sa nezúčastnil na plánovaných podujatiach, pôsobil labilne a nevystúpil s avizovaným príhovorom.
„Nedávno som po prvý raz vo svojom živote podstúpil úplnú lekársku prehliadku počas dvoch dní,“ povedal 70-ročný Lukašenko novinárom v bieloruskej televízii. Podľa jeho slov sa na jeho zdravie pýtali aj spravodajské služby spriatelených krajín. „Nemám s tým problém. Odovzdajte výsledky testov, tých vyšetrení a nechajte ich zverejniť,“ vyhlásil.
Lukašenko je pri moci od roku 1994. V roku 2022 umožnil Putinovi využiť územie Bieloruska na spustenie invázie na Ukrajinu. Západné krajiny ho už dlho kritizujú za porušovanie ľudských práv, väznenie oponentov a potláčanie disentu. Hlavní opoziční predstavitelia utiekli z krajiny, doplnil Reuters.
