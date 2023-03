Lukašenko: Podpora Kyjeva zo Západu zvyšuje riziko jadrovej vojny

Minsk 31. marca (TASR) - Bieloruský líder Alexandr Lukašenko v piatok vyhlásil, že pokračujúca podpora Kyjeva zo strany krajín Západu zvyšuje riziko vypuknutia jadrovej vojny na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Na Ukrajine vypukla rozsiahla vojna, ktorá je dôsledkom snáh Spojených štátov a ich satelitných (krajín)... a na obzore je pritom tretia svetová vojna, pri ktorej by boli použité i jadrové zbrane," povedal Lukašenko v prejave odvysielanom bieloruskou televíziou. Zároveň vyzval na "prímerie na Ukrajine" a rokovania medzi Kyjevom a Moskvou "bez kladenia podmienok".



"Risknem to a navrhnem koniec násilností a vyhlásenie prímeria... Všetky teritoriálne a bezpečnostné otázky či problematika obnovy by mali byť vyriešené za rokovacím stolom, a to bez kladenia akýchkoľvek podmienok," povedal bieloruský prezident.



Agentúra AFP pripomína, že ruský prezident Vladimir Putin oznámil počas uplynulého víkendu plány na rozmiestnenie ruských taktických jadrových zbraní na území Bieloruska, podľa ktorého nebude takýto krok v rozpore s medzinárodnými dohodami o nešírení jadrových zbraní, keďže tieto zbrane by neboli pod kontrolou Minska.



Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí tiež vyhlásilo, že k rozhodnutiu umožniť rozmiestnenie ruských jadrových zbraní na svojom území ho donútili agresívne kroky krajín Severoatlantickej aliancie ohrozujúce bezpečnosť Bieloruska.



Bielorusko totiž považuje kroky Západu za "priame a hrubé zasahovanie do vnútorných záležitostí nezávislého štátu s cieľom zmeniť geopolitický kurz a vnútropolitický systém" krajiny.



Lukašenkov režim nepriamo podporuje masívnu ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine od jej začiatku vo februári 2022.