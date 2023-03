Lukašenko podporil plán Číny na dosiahnutie mieru na Ukrajine

Moskva/Peking 1. marca (TASR) — Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v stredu vyhlásil, že plne podporuje iniciatívu na dosiahnutie mieru na Ukrajine, s ktorou nedávno prišiel Peking. Povedal to v čínskej metropole Peking, kde sa stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, informuje agentúra AFP. "Dnešné stretnutie sa koná vo veľmi zložitom období, ktoré si vyžaduje nové, neortodoxné prístupy a zodpovedné politické rozhodnutia," uviedol Lukašensko pri schôdzke so Si Ťin-pchingom. "Ich cieľom by malo byť v prvom rade zabrániť tomu, aby došlo ku globálnej konfrontácii, ktorá nebude mať víťazov," dodal.



Podotkol, že Bielorusko preto aktívne prichádza s mierovými návrhmi a plne podporuje iniciatívu týkajúcu sa medzinárodnej bezpečnosti, ktorú Čína nedávno predložila.



Čína sa počas doterajšieho priebehu vojny na Ukrajine stavala zväčša do pozície neutrálnej strany, no udržiava úzke vzťahy s Ruskom. Minulý piatok — v deň prvého výročia začiatku ruskej invázie na Ukrajinu — však zverejnila 12-bodový dokument o "politickom urovnaní" tohto konfliktu.



Vyzvala v ňom na komplexné prímerie. Okrem iného v ňom nabáda, aby sa obe krajiny zdržali útokov na civilné obyvateľstvo, vyzýva na zriadenie humanitárnych koridorov, ale aj na ukončenie západných sankcií voči Rusku. Peking tiež upozorňuje, že v konflikte na Ukrajine nesmú byť použité jadrové zbrane. Plán zároveň počíta s rešpektovaním územnej suverenity oboch krajín.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí tento návrh privítalo a Číne poďakovalo za vyvinuté úsilie. Každé riešenie konfliktu však podľa neho musí zahŕňať uznanie anexie štyroch ukrajinských území Ruskom.



Kyjev čínsky návrh odmietol, ak nebude zahŕňať stiahnutie ruských vojsk na hranice z roku 1991, ale zároveň uviedol, že je otvorený rokovaniam o niektorých častiach plánu.



Americký prezident Joe Biden naznačil, že realizácia mierového plánu predloženého Čínou by bola prospešná len pre Rusko.



Čína svoj plán zverejnila po tom, ako ju Západ obvinil, že zvažuje dodávky zbraní do Ruska. Peking tieto tvrdenia popiera.



Bielorusko je blízkym spojencom Ruska a počas invázie poskytlo svoje územie na vyslanie ruských vojakov či na odpaľovanie rakiet na Ukrajinu.