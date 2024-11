Lukašenko pohrozil odstavením internetu počas prezidentských volieb

Minsk 23. Novembra (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko počas stretnutia s vysokoškolskými študentmi povedal, že ak sa v Bielorusku počas nadchádzajúcich prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnia 26. januára 2025, budú opakovať udalosti z augusta 2020, keď po prezidentských voľbách vypukli masové protesty, úrady odstavia internet. Informovala o tom v piatok ruská agentúra TASS.



"Budem hovoriť otvorene. Takmer vždy sa to (odstavenie internetu) uskutočňovalo s mojím povolením. Keď čelíte dvom problémom naraz, začnete zvažovať svoje možnosti. V tom čase mala prednosť budúcnosť krajiny. Ak sa to zopakuje, odstavíme ho," citoval Lukašenka bieloruský štátny kanál Pul Pervogo.



Bielorusko v roku 2020 čelilo rozsiahlemu výpadku mobilného internetového spojenia v dôsledku protestov, ktoré vypukli v celej krajine v reakcii na výsledok vtedajších prezidentských volieb. Odborník na internet Vladislav Zdolnikov vtedy pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy uviedol, že to podľa neho súviselo s pokusmi úradov obmedziť prístup k "nevhodným internetovým stránkam". Medzi ne podľa Zdolnikova patrili YouTube, Telegram a Twitter.