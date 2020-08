Lukašenko: Politická kríza bude vyriešená do niekoľkých dní

Minsk 21. augusta (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v piatok prisľúbil, že politickú krízu vo svojej krajine vyrieši "v nadchádzajúcich dňoch", a obvinil Spojené štáty z "riadenia" protivládnych protestov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na miestne médiá.



Lukašenko počas prejavu k pracovníkom v okrese Dzjaržynsk južne od metropoly Minsk ďalej vyhlásil, že protesty "by vás nemali znepokojovať".



"Toto je môj problém, ktorý musím vyriešiť sám a ktorý sa už aj rieši. Verte mi, v nadchádzajúcich dňoch to bude vyriešené," povedal prezident, ktorého citovala štátna tlačová agentúra Belta.



Lukašenko zopakoval, že demonštranti dostali za svoje aktivity zaplatené, a obvinil USA zo zorganizovania protestov s cieľom vytvoriť z Bieloruska nárazníkovú zónu voči Rusku - rovnako ako z trojice pobaltských štátov a Ukrajiny.



"Toto všetko plánujú a riadia Spojené štáty, pričom Európania im poslušne pomáhajú. Vo Varšave bolo zriadené špeciálne centrum," tvrdí Lukašenko.



Bieloruský líder čelí najväčšej výzve za 26 rokov svojho vládnutia po tom, ako tisícky demonštrantov vyšli do ulíc na protest proti jeho šiestemu funkčnému obdobiu vo funkcii hlavy štátu, ktoré si zabezpečil víťazstvom v prezidentských voľbách z 9. augusta.



Opozícia trvá na tom, že voľby boli zmanipulované a vyzvala Lukašenka, aby odstúpil, avšak bezpečnostné sily proti demonštrantom zakročili a tisícky z nich zatkli.



Polícia tiež spustila vyšetrovanie koordinačnej rady, ktorú vytvorila opozícia so zámerom dohliadať na pokojné odovzdanie moci. Lukašenko zdôraznil, že s opozíciou nebude rokovať.