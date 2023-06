Lukašenko potvrdil, že Prigožin je v Bielorusku

Minsk 27. júna (TASR) - Šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny sa už momentálne nachádza v Bielorusku. Potvrdil to v utorok bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, informuje TASR citujúc zo správ agentúry DPA a stanice Sky News.



"Áno, skutočne, dnes je v Bielorusku," uviedol Lukašenko podľa bieloruskej tlačovej agentúry Belta.



Prigožin v piatok obvinil ruskú armádu z raketového útoku na tábory jeho bojovníkov. Následne sa počas uplynulého víkendu pokúsil pomocou svojich jednotiek zvrhnúť ruské vojenské velenie. Zmocnili sa mesta Rostov nad Donom na juhu Ruska a vydali sa smerom na Moskvu.



V sobotu večer sa však situácia upokojila, keď Prigožin oznámil, že svojim jednotkám nariadil, aby sa vrátili do táborov na Ukrajine. Samotný šéf vagnerovcov sa odvtedy na verejnosti neobjavil, pričom o mieste jeho pobytu sa viedli rozsiahle špekulácie.



Ukončenie krízy sprostredkoval práve bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. V súlade s dohodou sa mal Prigožin presunúť do Bieloruska, zatiaľ čo jeho muži dostali na výber, či sa k nemu pridajú, alebo budú začlenení do ruských ozbrojených síl.



Od utorňajšieho rána informovali médiá o lietadle spájanom s Prigožinom, ktoré odletelo z Moskvy a pristálo v Bielorusku. Nemenovaný americký predstaviteľ pritom naznačil, že šéf vagnerovcov sa ubytoval v Minsku v hoteli bez okien.