< sekcia Zahraničie
Lukašenko: Pratasevič je dôstojník bieloruskej tajnej služby
Pratasevič je jedným zo zakladateľov bieloruskej opozičnej mediálnej platformy Nexta a žil v exile.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Minsk 31. októbra (TASR) - Bieloruský novinár Raman Pratasevič, ktorý bol považovaný za predstaviteľa opozície, je v skutočnosti dôstojníkom bieloruskej spravodajskej služby, prezradil v piatok prezident Alexandr Lukašenko. Informovali o tom agentúry TASS a Belta, píše TASR.
Lukašenko sa o Pratasevičovi zmienil v súvislosti s meteorologickými balónmi, ktoré bieloruskí pašeráci využívajú na pašovanie cigariet do Litvy. Tvrdil, že oponenti v zahraničí sa jednoducho snažia nájsť dôvod, aby mohli ponížiť vládu v Minsku, a pripomenul uvalenie sankcií na bieloruského dopravcu Belavia za zadržanie Prataseviča a jeho vtedajšej priateľky, Rusky Sofie Sapegovej 23. mája 2021 na letisku v Minsku.
Lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z Atén do Vilniusu, v ktorom bol aj Pratasevič, muselo núdzovo pristáť v bieloruskej metropole pre údajnú bombovú hrozbu, ktorá sa ukázala ako falošná. Pratasevič bol podľa Lukašenka v Grécku na misii.
„Nezájdem do podrobností. Pratasevič je dôstojníkom našej spravodajskej služby,“ povedal Lukašenko, podľa ktorého lietadlo s Pratasevičom mohlo pokojne pristáť vo Vilniuse, ale letelo do Minska. „Obrátili sa a leteli do Minska, kde aj pristáli. Povedal som: 'Urobte to poriadne, pracoval predsa v utajení pre týchto zločincov (označenie bieloruskej exilovej opozície, pozn. TASR)',“ povedal Lukašenko.
„Museli sme vykonať nejakú operáciu, aby sme ho zadržali, hoci sme ho zadržať nemuseli. Prišiel do Grécka, kde bol predvolaný. Povedal spravodajským dôstojníkom všetko, čo nás zaujímalo. Dostal úlohu a letel späť tam, kde pracoval, a to cez Vilnius,“ doplnil s tým, že Bielorusko bolo potom obviňované, že zadržalo opozičného predstaviteľa. „Ale on nie je členom našej opozície. Nezadržali sme člena opozície. Hoci preto uvalili sankcie,“ dodal bieloruský líder.
Pratasevič je jedným zo zakladateľov bieloruskej opozičnej mediálnej platformy Nexta a žil v exile. Dva roky roky po zadržaní - v máji 2023 - ho v Bielorusku odsúdili na osem rokov väzenia za podnecovanie k terorizmu, organizovanie masových nepokojov, hanobenie prezidenta Lukašenka a ďalšie trestné činy. V ten istý mesiac mu však Lukašenko udelil milosť. Denník The Guardian svojho času napísal, že z Prataseviča ako niekdajšieho disidenta sa stal obhajca bieloruského režimu.
Samotný novinár sa k svojim údajným trestným činom priznal vo viacerých vystúpeniach v bieloruskej štátnej televízii. Podľa kritikov však boli jeho priznania urobené pod nátlakom.
Zadržanie novinára a jeho priateľky spoločne s odklonom lietadla vyvolalo vo svete pobúrenie. Pre tento incident uvalili USA, Kanada, EÚ aj Británia na Minsk sankcie.
Spravodajský kanál Nexta pomáhal s mobilizáciou demonštrantov počas masových protestov proti deklarovanému víťazstvu Lukašenka v prezidentských voľbách konaných v auguste 2020. Protesty vyústili do tvrdých zásahov a zatýkania, uväznenia či prinajmenšom exilu väčšiny popredných predstaviteľov opozície.
Lukašenko sa o Pratasevičovi zmienil v súvislosti s meteorologickými balónmi, ktoré bieloruskí pašeráci využívajú na pašovanie cigariet do Litvy. Tvrdil, že oponenti v zahraničí sa jednoducho snažia nájsť dôvod, aby mohli ponížiť vládu v Minsku, a pripomenul uvalenie sankcií na bieloruského dopravcu Belavia za zadržanie Prataseviča a jeho vtedajšej priateľky, Rusky Sofie Sapegovej 23. mája 2021 na letisku v Minsku.
Lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z Atén do Vilniusu, v ktorom bol aj Pratasevič, muselo núdzovo pristáť v bieloruskej metropole pre údajnú bombovú hrozbu, ktorá sa ukázala ako falošná. Pratasevič bol podľa Lukašenka v Grécku na misii.
„Nezájdem do podrobností. Pratasevič je dôstojníkom našej spravodajskej služby,“ povedal Lukašenko, podľa ktorého lietadlo s Pratasevičom mohlo pokojne pristáť vo Vilniuse, ale letelo do Minska. „Obrátili sa a leteli do Minska, kde aj pristáli. Povedal som: 'Urobte to poriadne, pracoval predsa v utajení pre týchto zločincov (označenie bieloruskej exilovej opozície, pozn. TASR)',“ povedal Lukašenko.
„Museli sme vykonať nejakú operáciu, aby sme ho zadržali, hoci sme ho zadržať nemuseli. Prišiel do Grécka, kde bol predvolaný. Povedal spravodajským dôstojníkom všetko, čo nás zaujímalo. Dostal úlohu a letel späť tam, kde pracoval, a to cez Vilnius,“ doplnil s tým, že Bielorusko bolo potom obviňované, že zadržalo opozičného predstaviteľa. „Ale on nie je členom našej opozície. Nezadržali sme člena opozície. Hoci preto uvalili sankcie,“ dodal bieloruský líder.
Pratasevič je jedným zo zakladateľov bieloruskej opozičnej mediálnej platformy Nexta a žil v exile. Dva roky roky po zadržaní - v máji 2023 - ho v Bielorusku odsúdili na osem rokov väzenia za podnecovanie k terorizmu, organizovanie masových nepokojov, hanobenie prezidenta Lukašenka a ďalšie trestné činy. V ten istý mesiac mu však Lukašenko udelil milosť. Denník The Guardian svojho času napísal, že z Prataseviča ako niekdajšieho disidenta sa stal obhajca bieloruského režimu.
Samotný novinár sa k svojim údajným trestným činom priznal vo viacerých vystúpeniach v bieloruskej štátnej televízii. Podľa kritikov však boli jeho priznania urobené pod nátlakom.
Zadržanie novinára a jeho priateľky spoločne s odklonom lietadla vyvolalo vo svete pobúrenie. Pre tento incident uvalili USA, Kanada, EÚ aj Británia na Minsk sankcie.
Spravodajský kanál Nexta pomáhal s mobilizáciou demonštrantov počas masových protestov proti deklarovanému víťazstvu Lukašenka v prezidentských voľbách konaných v auguste 2020. Protesty vyústili do tvrdých zásahov a zatýkania, uväznenia či prinajmenšom exilu väčšiny popredných predstaviteľov opozície.