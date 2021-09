Lukašenko predložil návrh zákona na zmrazenie readmisnej dohody s EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Minsk 8. septembra (TASR) - Západom neuznávaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko predložil dolnej komore parlamentu návrh zákona, ktorým sa pozastavuje readmisná dohoda medzi Bieloruskom a Európskou úniou. Podľa stredajšej správy spravodajského webu Meduza.io o tom informovala Lukašenkova tlačová služba.Dohoda definuje mechanizmus týkajúci odovzdania, prijatia a návratu osôb, ktoré porušili podmienky vstupu do krajiny a pobytu v nej. V blízkej budúcnosti budú príslušné záväzky Bieloruska "", uviedla Lukašenkova tlačová služba. Návrh zákona o pozastavení readmisnej dohody bol podľa nej pripravený v reakcii na "" Európskej únie.Bielorusko a EÚ podpísali v roku 2020 dohodu o readmisii. Podľa nej je Bielorusko povinné prijať späť svojich vlastných občanov alebo občanov tretích krajín - ak napríklad v Bielorusku získali víza alebo povolenie na pobyt -, v prípade ktorých bolo rozhodnuté o ich deportácii z Európskej únie. Rovnaké povinnosti sa vzťahujú aj na krajiny EÚ.V júni tohto roka bieloruské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že začína proces pozastavenia platnosti dohody o readmisii s EÚ. Stalo sa to krátko po tom, čo Európska únia uvalila na Minsk sektorové sankcie. Tie boli prijaté v súvislosti s vynúteným núdzovým pristátím lietadla spoločnosti Ryanair a so zatknutím bieloruského novinára Ramana Prataseviča, ktorý sa nachádzal na palube tohto lietadla, ale aj na pozadí krízy v Litve, ktorú vyvolal prílev nelegálnych migrantov prichádzajúcich z Bieloruska.Po tom, ako sa migračná kríza začala zhoršovať, Litva začala posielať cudzincov zadržaných po prechode svojich hraníc späť do Bieloruska. Takýchto migrantov odmietajú prijímať aj Lotyšsko a Poľsko, ktoré - podobne ako Litva - tiež čelia prílevu nelegálnych migrantov z bieloruského územia.Agentúra Reuters pripomenula, že EÚ obvinila Lukašenkov režim, že podnecuje stovky migrantov k nelegálnemu vstupu do EÚ cez Poľsko a Litvu, čo má byť zo strany Minska odplata za západné sankcie.Bielorusko naopak zo zodpovednosti za situáciu na hraniciach viní EÚ a tvrdí, že migrantov uviaznutých na hraniciach ponechali svojmu osudu.Poľsko v reakcii na túto situáciu vyhlásilo prvýkrát od pádu komunizmu v dvoch pohraničných regiónoch 30-dňový výnimočný stav. Ten bude platiť v 183 lokalitách a na základe neho v nich budú zakázané všetky turistické exkurzie, kultúrne i hromadné podujatia a demonštrácie. Tento krok má umožniť pohraničníkom, armáde a polícii účinnejšie monitorovať situáciu na hraniciach s Bieloruskom.Poľské ministerstvo zahraničných vecí v stredu bezprostredne nereagovalo na žiadosť o vyjadrenie k Lukašenkovmu zámeru, ktorý sa týka zmrazenia readmisnej dohody.Lukašenko už začiatkom leta pohrozil, že Bielorusko na svojich hraniciach oslabí kontrolu nad obchodovaním s drogami a nelegálnou migráciou. Vyhlásil, že Bielorusko na svojich hraniciach „". „" odkázal Západu.