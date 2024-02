Lukašenko: Pri hraniciach s Ukrajinou boli zadržaní diverzanti

Minsk 16. februára (TASR) - Bieloruský líder Alexander Lukašenko v piatok uviedol, že niekoľko "diverzantov", vrátane ukrajinských a bieloruských občanov, bolo v piatok zadržaných pri hraniciach oboch krajín. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na bieloruské médiá.



Osoby, zadržané v rámci "protiteroristickej operácie" tajnej služby KGB, mali pri sebe výbušniny, s ktorými chceli spáchať sabotážne akty "predovšetkým v Rusku a Bielorusku", tvrdil Lukašenko podľa štátnej agentúry BelTA na valnom zhromaždení národného zväzu spotrebiteľských spoločností Belkoopsojuz.



Počet zadržaných "diverzantov", ktorí údajne používali aj drony, Lukašenko nekonkretizoval.



Podľa Lukašenka nejde o ojedinelý incident. "Stáva sa to takmer dva- až trikrát za týždeň", konštatoval.



Lukašenko takisto vyhlásil, že Západ a bieloruská opozícia si želajú porážku Ruska vo vojne s Ukrajinou. Údajne rokujú o tom, že v takomto prípade by boli k Poľsku pričlenené západné regióny Bieloruska a Bielorusku by pripadli niektoré časti viacerých západných oblastí Ruska.