Lukašenko pricestoval do Moskvy, stretne sa s Putinom

Moskva 5. apríla (TASR) - Bieloruský líder Alexandr Lukašenko pricestoval v stredu do Moskvy, kde sa má ešte v priebehu večera stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informuje o tom TASR na základe správy denníka The Guardian. Ten sa odvoláva na bieloruskú agentúru BelTA.



Rokovať majú o "širokej palete otázok týkajúcich sa bielorusko-ruských vzťahov", uviedla bieloruská tlačová agentúra. Dodala, že predmetom diskusií bude aj medzinárodná situácia a "opatrenia zamerané na zvýšenie bezpečnosti".



Ako objasňuje agentúra DPA, hovoriť zrejme budú aj o umiestnení ruských taktických jadrových zbraní na bieloruskom území blízko hraníc s Poľskom, ako to oznámil cez víkend Putin.



Medzinárodné otázky sa pravdepodobne budú týkať vojny na Ukrajine a vstupu Fínska do NATO, ku ktorému oficiálne došlo v utorok.