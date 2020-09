Lukašenko pricestoval do Soči na rokovania s Putinom

Minsk/Moskva 14. septembra (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko pricestoval v pondelok do ruského čiernomorského letoviska Soči, kde sa stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putin. Ich rokovanie sa uskutoční medzi štyrmi očami, informovali agentúry TASS a BelTA.



Lukašenko pricestoval do Soči v situácii, keď v Bielorusku pokračujú masové protesty proti výsledkom augustových prezidentských volieb, za ktorého víťaza bol vyhlásený.



Napriek tomu, že Lukašenko počas predvolebnej kampane používal protiruskú rétoriku, po prezidentských voľbách ho Putin podporil: zablahoželal mu k víťazstvu a sľúbil, že v prípade potreby pošle ako posilu ruských policajtov, aby pomáhali zasiahnuť proti demonštrantom.



Protivládne zhromaždenia v Bielorusku bývajú najpočetnejšie vždy v nedeľu. Priemerná účasť na nich podľa odhadov médií presahuje 100.000 ľudí. V prvých dňoch protestných akcií bolo zadržaných asi 7000 ľudí, väčšina z nich už bola medzičasom prepustená.



V posledných dňoch však polícia opäť prikročila k zatýkaniu demonštrantov. Uplynulú nedeľu na protestoch polícia v celej krajine zadržala 774 ľudí, z nich viac ako 500 v Minsku, kde sa demonštrácia konala pod názvom Pochod víťazov. Uviedla to v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na informácie bieloruského ministerstva vnútra.



Lukašenkovej návšteve v Rusku predchádzali intenzívne prípravy. Počas augusta prezidenti oboch krajín absolvovali šesť spoločných telefonátov. Začiatkom septembra do Minska zavítal ruský premiér Michail Mišustin a deň predtým pricestoval do Moskvy bieloruský minister zahraničných vecí Uladzimir Makej.



Agentúra TASS pripomenula, že sa konali aj rusko-bieloruské konzultácie v oblasti energetiky, dopravy či ďalších tém.



Ako informovala tlačová služba Kremľa, na rokovaniach v Soči sa bude diskutovať o kľúčových otázkach ďalšieho rozvoja rusko-bieloruských vzťahov a ich strategického partnerstva a spojenectva.