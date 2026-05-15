Lukašenko prijal vodcu amerického hnutia Franklina Grahama
Autor TASR
Minsk 15. mája (TASR) - Bieloruský líder Alexandr Lukašenko v piatok prijal amerického misionára Franklina Grahama, ktorý bude v Bielorusku predsedať najväčšiemu zhromaždeniu evanjelikálnych kresťanov v dejinách tejto krajiny, informovala agentúra AP, píše TASR.
Lukašenko počas rozhovoru požiadal Grahama, aby odovzdal srdečné pozdravy americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a odkázal mu, že má v Bielorusku „spoľahlivých priateľov a podporovateľov,“ napísala AP.
Od návratu Trumpa do Bieleho domu Lukašenko v rámci dohôd sprostredkovaných Spojenými štátmi prepustil stovky politických väzňov a výmenou za to získal čiastočné uvoľnenie sankcií.
„Bez amerického prezidenta by pre nás mohlo byť ťažšie nadviazať vzťahy,“ povedal Lukašenko Grahamovi, ktorý vedie celosvetovú humanitárnu organizáciu Samaritan’s Purse a združenie Billy Graham Evangelistic Association.
Grahama sprevádzala Greta Van Susteren, ktorá je moderátorkou televízie Newsmax a je vydatá za Trumpovho vyslanca pre Bielorusko Johna Coalea.
Misionár sa v krytej športovej aréne v Minsku chystá usporiadať najväčšie zhromaždenie evanjelikálov v histórii Bieloruska. Na podujatí nazvanom organizátormi Sviatok nádeje sa očakáva účasť tisícov ľudí.
Súhlas bieloruských úradov s masovým náboženským podujatím predstavuje posun po rokoch represií voči duchovenstvu – katolíckemu, pravoslávnemu aj protestantskému. V krajine s 9,5 miliónom obyvateľov sa k pravoslávnej viere hlási približne 80 percent ľudí, takmer 14 percent sú katolíci, ktorí žijú prevažne v západných, severných a centrálnych častiach krajiny, a približne dve percentá patria k protestantským cirkvám.
Americká komisia pre náboženskú slobodu vo svete zaradila Bielorusko medzi krajiny, kde sa táto sloboda porušuje, pričom osobitne zdôraznila reštriktívnu legislatívu. Ide napr. o zákon z roku 2024, ktorý od všetkých náboženských organizácií pôsobiacich v krajine vyžadoval, aby sa opäť úradne zaregistrovali. Ak by tak neurobili, v prípade pochybností o ich lojalite voči štátu, by im hrozil úradný zákaz činnosti.
Líderka bieloruskej exilovej opozície Sviatlana Cichanovská v rozhovore pre AP vyjadrila nádej, že Grahamova návšteva pomôže dosiahnuť prepustenie všetkých politických väzňov.
Ľudskoprávne centrum Viasna eviduje v Bielorusku 845 politických väzňov vrátane 22 novinárov.
Bieloruská teologička pôsobiaca v exile Natalia Vasilevičová poznamenala, že aj keď je Grahamova návšteva v krajine „megadôležitou udalosťou“ pre komunitu protestantov, tí aj naďalej čelia represiám.
„Niektorí veriaci vnímajú Grahamovu návštevu ako zázrak a príležitosť, zatiaľ čo iní vnímajú riziko, že budú musieť zatvárať oči pred represiami a zúčastniť sa na niečom, čo má režim vykresliť v lepšom svetle“ povedala Vasilevičová.
