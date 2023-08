Lukašenko: Putin netlačí Bielorusko do vojny s Ukrajinou

Minsk 18. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa nesnaží vtiahnuť Bielorusko do vojny na Ukrajine, tvrdí bieloruský prezident Alexander Lukašenko v internetovom rozhovore zverejnenom vo štvrtok. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



"Zapojiť Bielorusko - čo to prinesie? Nič," uviedol Lukašenko, jeden z najbližších Putinových spojencov, ktorého krajina hraničí s Ukrajinou, Ruskom, ako aj s tromi členskými štátmi NATO vrátane Poľska.



"Ak vy Ukrajinci neprekročíte naše hranice, nikdy sa na tejto vojne nezúčastníme, ale Rusku budeme vždy pomáhať - sú to naši spojenci," povedal Lukašenko v rozhovore s proruskou ukrajinskou novinárkou Dianou Pančenkovou.



Lukašenko tiež vyjadril presvedčenie, že Putin už dosiahol svoje ciele v rámci tzv. špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine. Dodal, že obe strany by si mali sadnúť za rokovací stôl a byť pripravené diskutovať o všetkých otázkach vrátane budúcnosti Krymu a ďalších ukrajinských území, na ktoré si Moskva robí nároky.



"Jeho (ruské) ciele už boli splnené. Ukrajina sa po skončení tejto vojny už nikdy nebude voči Rusku správať tak agresívne ako pred ňou," povedal Lukašenko.



Putin uviedol, že Rusko muselo minulý rok vyslať na Ukrajinu desaťtisíce vojakov, aby ochránilo svoju bezpečnosť a bezpečnosť rusky hovoriacich miestnych obyvateľov, najmä na východe Ukrajiny, pred "neonacistami" a ultranacionalistami, ktorí sú podľa neho v Kyjeve pri moci.



Ukrajina a jej západní spojenci tvrdia, že je to nezmysel, a ruskú inváziu označujú za imperiálne zabratie cudzieho územia.



Lukašenko varoval, že Bielorusko bude reagovať v prípade agresie zo strany iného štátu, a to aj použitím jadrových zbraní, ktoré Moskva nedávno umiestnila na jeho území.



"Môže byť len jedna hrozba - agresia voči našej krajine. Ak sa tá začne z Poľska, Litvy či Lotyšska, okamžite odpovieme všetkým, čo máme," povedal bieloruský líder.