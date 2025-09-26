< sekcia Zahraničie
Lukašenko: Putin prišiel s návrhom, ktorý by Ukrajina mala akceptovať
Povedal iba, že tento návrh bol predstavený aj americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi počas rokovania na Aljaške.
Autor TASR
Moskva 26. septembra (TASR) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v piatok po rokovaní s prezidentom Ruska Vladimirom Putinom v Moskve vyhlásil, že šéf Kremľa prišiel s „dobrým návrhom“ zameraným na ukončenie vojny na Ukrajine. Vláda v Kyjeve by ho podľa neho mala akceptovať, pokiaľ nechce prísť o celú krajinu. S ruským lídrom Lukašenko rokoval viac ako päť hodín. TASR o tom píše podľa agentúry Belta.
Bieloruský prezident viac podrobností neposkytol a hovoriť o návrhu podľa neho bude sám Putin. Povedal iba, že tento návrh bol predstavený aj americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi počas rokovania na Aljaške.
Agentúra Reuters minulý mesiac s odvolaním na ruské zdroje informovala, že Putin vo svojom návrhu trvá na požiadavke, aby Ukrajina úplne ustúpila z častí východoukrajinského regiónu Donbas, ktoré má stále pod svojou kontrolou. Výmenou za to by nariadil ruským silám zastaviť boje pozdĺž súčasnej frontovej línie v Záporožskej a Chersonskej oblasti a bol by ochotný vrátiť Ukrajine malé časti jej Charkovskej, Sumskej a Dnepropetrovskej oblasti, ktoré obsadili ruské jednotky.
Lukašenko tiež vyhlásil, že by sa rád stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Chcel by som sa s ním porozprávať. Mám mu čo povedať. Myslím, že nastal správny čas na začatie rokovaní,“ povedal.
