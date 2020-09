Lukašenko reagoval na neuznanie jeho inaugurácie západnými štátmi

Minsk 24. septembra (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko zareagoval vo štvrtok nahnevane na Európsku úniu a Spojené štáty, ktoré odmietli uznať jeho inauguráciu za prezidenta a ako dôvod uviedli zmanipulované voľby. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Vykrikujú, že nás neuznávajú," povedal Lukašenko na stretnutí s čínskym veľvyslancom v Bielorusku Cchuej Čchi-mingom.



Zdôraznil, že v prezidentských voľbách z 9. augusta získal napriek veľkej podpore pre jeho opozičnú súperku Sviatlanu Cichanovskú 80 percent hlasov.



"Nikdy sme nikoho nežiadali, aby naše voľby uznal alebo neuznal, aby uznal či neuznal legitimitu znovuzvoleného prezidenta," vyhlásil Lukašenko.



Európska únia vo štvrtok uviedla, že Lukašenkova stredajšia inaugurácia pre šieste funkčné obdobie nemala "žiadnu demokratickú legitimitu" a prehodnotí svoje vzťahy s Minskom.



Lukašenka ako legitímneho prezidenta Bieloruskej republiky po jeho inaugurácii neuznalo už v stredu viacero krajín Európskej únie. Medzi prvými toto svoje rozhodnutie oznámili pobaltské štáty Lotyšsko, Litva a Estónsko, ku ktorým sa pridali Nemecko, Česko a Slovensko. Odôvodnili to tým, že augustové voľby neboli slobodné ani spravodlivé.



Netransparentné boli voľby aj v tom, že niekoľko dní trvalo predčasné hlasovanie a Bielorusko nepozvalo včas medzinárodných pozorovateľov z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).



Opozícia vyzvala na konanie nových volieb podľa medzinárodných štandardov.



Autoritársky líder, ktorý je pri moci od roku 1994, o inaugurácii povedal, že "hlavné je, aby sa konala v súlade s ústavou. A ak vidia rozpory, nech to tvrdia".



Lukašenko takisto reagoval na kritiku svojho rozhodnutia usporiadať inauguráciu bez predchádzajúceho oznámenia a bez priameho televízneho prenosu, čo zrejme malo zabrániť protestným zhromaždeniam. Povedal, že jeho kolóna áut prechádzala cez Minsk a na ceremóniu bolo pozvaných približne 2000 ľudí vrátane armády. "Nebolo to žiadne tajomstvo," uviedol Lukašenko.



Do ulíc metropoly Minsk vyšlo v stredu večer po inaugurácii niekoľko tisíc protestujúcich ľudí. Ministerstvo vnútra oznámilo, že polícia zatkla v metropole 252 demonštrantov.