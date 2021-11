Analytici: Lukašenko robí z migrantov politickú zbraň

Brno/Washington/Bratislava 13. novembra (TASR) - Situácia na poľsko-bieloruských hraniciach sa zo dňa na deň vyostruje. O tom, že bieloruský autoritársky prezident Alexandr Lukašenko migrantov využíva ako nástroj hybridnej vojny, nie je pochýb. Pre TASR to uviedol odborník na medzinárodné vzťahy z brnianskej Masarykovej univerzity Petr Kaniok.



"Lukašenko migrantov bezpochyby používa ako zbraň, ktorá má destabilizovať Európsku úniu. Lukašenko si je dobre vedomý citlivosti migračnej otázky pre politikov v EÚ. Vie, že medzi krajinami Únie existujú značné rozpory. To je povestná Achillova päta Únie," opisuje Kaniok. Dôkazy o transporte migrantov na poľské hranice bieloruskými orgánmi sú podľa neho nespochybniteľné.



Český analytik pripúšťa ešte ďalšiu eskaláciu napätia, nevidí ju však ako veľmi pravdepodobnú. "Osobne si myslím, že Bielorusko obmedzí svoje aktivity, pretože nejaká forma otvoreného konfliktu – a viem si predstaviť, že Poľsko sa môže uchýliť k hrozbe sily – nie je v Lukašenkovom záujme."



Postup Poľska Kaniok obhajuje ako jediný správny. Upozorňuje, že v opačnom prípade by mohol vzniknúť precedens, kedy by akýkoľvek štát mohol naložiť tisícky ľudí a vysadiť ich beztrestne v krajine Európskej únie.



"Akýkoľvek ústupok zo strany EÚ alebo Poľska, aj keď situácia niektorých migrantov môže byť teraz zlá, by tento nástroj urobil mimoriadne populárnym. Pre Úniu ako celok je reakcia zložitá," myslí si Kaniok.



Český analytik sa pre TASR vyjadril aj k otázke prípadného rozšírenia sankcií EÚ voči Bielorusku. Kaniok ich víta.



"EÚ by mala jednoznačne podporiť Poľsko a sprísniť sankcie voči Bielorusku – najmä v oblasti leteckej dopravy," povedal.



Charles Kupchan, analytik z americkej Rady pre medzinárodné vzťahy (CFR), pre TASR dodal, že aktuálna kríza na hraniciach je odpoveďou Minska na sankcie, ktoré EÚ uvalila na Bielorusko pre Lukašenkove domáce represie. Tie prišli po vlaňajších prezidentských voľbách. Výsledkom Lukašenkovho konania je podľa Kupchana humanitárna kríza. Odborník si myslí, že európski politici by mali tlačiť najmä na ruského prezidenta Vladimira Putina.



"(Putin) má na Lukašenka väčší vplyv než akýkoľvek iný líder," tvrdí americký analytik.



"Rusko, Európa a Spojené štáty musia na Lukašenka vyvinúť tlak, aby sa prestal správať nezodpovedne a zastavil svoje cynické úsilie využívať migrantov ako politickú zbraň," dodal pre TASR.



Kupchan však upozornil, že v tejto situácii niet víťaza, iba porazených – a to vrátane migrantov.