Lukašenko: Rusko a Bielorusko spoločne všetko ustoja a nezrútia sa

Moskva 6. apríla (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko verí, že Rusko a Bielorusko ustoja tlak zo Západu a nezrútia sa. Uviedol to v stredu počas návštevy Moskvy. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Cez toto všetko sa dostaneme. A kto dúfal alebo predpovedal, že sa zrútime – nezrútili sme sa," citovala jeho slová ruská tlačová agentúra TASS.



Zároveň však priznal, že to nebude jednoduché. "Ale kedy to bolo ľahké, vydržíme všetko," dodal.



Lukašenko pricestoval do Moskvy v stredu, aby absolvoval rokovania so svojím ruským kolegom Vladimirom Putinom.



Obaja lídri majú diskutovať o súčasných politických otázkach vrátane umiestnenia ruských jadrových zbraní na bieloruskom území pri hraniciach s Poľskom. Hovoriť zrejme budú aj o vstupe Fínska do Severoatlantickej aliancie.