Lukašenko: Rusko nechce zaútočiť na susedné krajiny z nášho územia

Minsk 3. novembra (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko uviedol, že Rusko nemá v úmysle zaútočiť na Poľsko, Litvu, Lotyšsko alebo Ukrajinu cez územie Bieloruska. Vyhlásil to v sobotu, pričom obavy Západu z útoku Ruska označil za "úplný nezmysel". TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



"Nikto v Bielorusku nemá v úmysle bojovať s našimi susedmi a krajinami NATO bez nášho vedomia. Stanovili si cieľ udusiť nás a Rusko a dnes, sledujúc tento cieľ, hľadajú dôvod," povedal Lukašenko.



V otázke problému nelegálnej migrácie cez Bielorusko Lukašenko povedal, že Minsk nemá záujem vytvárať napätie na hraniciach. Dodal však, že Bielorusko nemá v úmysle brániť európske krajiny v tejto situácii. "Uvalili na nás sankcie, a my ich máme brániť? To sa nestane, hovorili sme o tom úprimne," vyhlásil bieloruský líder.



Ruský prezident Vladimir Putin využíval bieloruské územie na výcvik a liečbu ruských vojakov a na presun zbraní a vybavenia pred vpádom na Ukrajinu a aj v priebehu vojny, píše PAP. V oblastiach v blízkosti Poľska a Ukrajiny uskutočnili Bielorusko a Rusko spoločné vojenské cvičenia. Kremeľ v roku 2023 umiestnil v Bielorusku časť svojich taktických jadrových hlavíc.



Pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 Lukašenko tvrdil, že Rusko nezaútočí na Ukrajinu cez Bielorusko.