Lukašenko sa objavil na rokovaní, aby potvrdil, že je nažive

Minsk 14. augusta (TASR) – Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko dnes na úvod rokovania o stavebnom priemysle vyhlásil, že je stále nažive a nie je v zahraničí. Informovala o tom spravodajský portál Meduza.io.



Lukašenko tiež povedal, že jeho protivníci sa teraz snažia vyviesť pracovné kolektívy z rovnováhy. V tejto súvislosti prezident robotníkov a montérov varoval pred účasťou na štrajkoch, pretože zastavenie výroby by „hralo do karát iných krajín, konkurujúcich Bielorusku."



„Dnes nevyrobíte desať traktorov, nedodáte ich na trh, zajtra prídu Nemci s Američanmi a svoju techniku privezú Rusi," varoval Lukašenko s tým, že úrady nebudú nikoho nútiť, aby pracoval.



Lukašenko reagoval na vlnu protestných štrajkov, do ktorého sa v piatok zapojili zamestnanci mnohých – aj veľkých – bieloruských štátnych firiem. Štrajkujúci žiadajú skoncovať s policajným násilím a férovo sčítať hlasy odovzdané minulú nedeľu v prezidentských voľbách.



Po tom, ako sa objavili správy o možnom vyhlásení štrajku – a to aj na protest proti brutalite polície voči demonštrantom a zadržaným, predsedníčka hornej komory bieloruského parlamentu Nataľa Kačanavová vo štvrtok informovala, že Lukašenko nariadil preveriť prípady zadržania občanov počas protestných akcií. Kačanavová spresnila, že prezident si predtým vypočul názor pracovných kolektívov.



Lukašenko vo svojom vyhlásení zdôraznil, že práca je jediný spôsob, ako zamestnanci môžu zachrániť svoju firmu.



„Ak zachránite podnik, nakŕmite svoju rodinu," pripomenul, pričom pripustil, že ľudia môžu chodiť aj na demonštrácie.



Dodal, že ak aj za účasť na proteste platia, je to len na dva dni. „A potom čo ďalej?" pýtal sa Lukašenko, ktorý dodal, že osoby, ktoré demonštrantom platia za účasť na protestoch sú známe. „Ukázali sme ich."



Narážal tým na správy z 12. augusta, keď bieloruské úrady informovali, že zatkli niekoľko organizátorov protestov proti Lukašenkovi a jeho údajnému znovuzvoleniu.