Lukašenko sa stretol so Šojguom, hovorili o bezpečnosti Bieloruska

Minsk 10. apríla (TASR) - Bieloruský líder Alexandr Lukašenko sa v pondelok v Minsku stretol s ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a televízie CNN, ktoré sa odvolávajú na bieloruskú štátnu agentúru.



Podľa agentúry Belta Lukašenko uviedol, že potrebuje od Ruska záruky, že Moskva bude v prípade agresie brániť Bielorusko "ako svoje vlastné územie".



"Keď som sa po posledných rokovaniach lúčil s (ruským prezidentom) Vladimirom Vladimirovičom (Putinom) dohodli sme sa, že vy (Šojgu) a vaši odborníci prídete do Bieloruska a... budeme s vami diskutovať o bezpečnostných záležitostiach Bieloruska," uviedol Lukašenko.



Bielorusko je najbližším spojencom Ruska a poskytlo mu svoje územie aj na spustenie vojenskej invázie na Ukrajinu.



K stretnutiu Lukašenka so šéfom ruského rezortu obrany prišlo po tom, čo Minsk v marci súhlasil s tým, aby Rusko na území Bieloruska rozmiestnilo svoje taktické jadrové zbrane. Ruský jadrový arzenál sa tak priblížil k hraniciam Európy. V čase oznamu však Spojené štáty uviedli, že nič nenaznačuje tomu, že by Rusko plánovalo svoje jadrové zbrane použiť.