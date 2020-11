Lukašenko sa vyhráža likvidáciou súkromných firiem, protesty pokračujú

Minsk 10. novembra (TASR) - Alexandr Lukašenko v utorok varoval, že ak súkromné firmy v Bielorusku do konca roku 2020 nebudú mať odborovú organizáciu, "budú zlikvidované".



Lukašenko podľa agentúry BelTA na stretnutí s lídrom Federácie odborových zväzov Bieloruska Michailom Ordom dodal, že členstvo v únii nebude pre zamestnancov povinné.



Na tomto stretnutí Lukašenko súčasne vyhlásil, že Bielorusko je stále vystavené tlaku. Spomenul aj odchody ľudí do zahraničia, pričom vyhlásil, že "ak niekto chce odísť, nech si ide".



Upozornil však tiež, že má informácie z Lotyšska, podľa ktorých ľudia, čo tam na pozvanie odišli pracovať, "žijú v akýchsi rezerváciách za dva a pol dolára na deň".



V Bielorusku medzičasom pokračujú protesty proti Lukašenkovi a jeho vedeniu. V Minsku sa tak pozdĺž jednej z hlavých ulíc v pondelok opäť vytvorila ľudská reťaz z protestujúcich žien.



K protestoch a akciám na znak solidarity so zadržanými počas nedeľných protestných zhromaždení sa v utorok pripojili aj študenti univerzít a lekári najmenej dvoch minských nemocníc, ktorých kolegovia sú tiež vo vyšetrovacej väzbe za účasť na úradmi nepovolených verejných zhromaždeniach.



Podľa spravodajského portálu TUT.by polícia zakročila proti zhromaždeniu študentom Bieloruskej štátnej ekonomickej univerzity a niekoľkých z nich zadržala.



Ako sa v Bielorusku stalo zvykom, ľudia pokračujú aj v originálnych formách protestu proti vedeniu krajiny: v minskom prestížnom bytovom komplexe Kaskad sa na lane ponad cestu medzi domami objavilo trojo obrích slipov bielej, červenej a bielej farby. Podľa portálu TUT.by sa bielizeň šila ručne - vždy s kontrasným štepovaním. Každý kus má na šírku tri metre.



Spravodajský server TUT.by súčasne pripomenul, že bývalý bankár Viktar Babaryka, ktorému úrady zabránili kandidovať v prezidentských voľbách proti Lukašenkovi, v pondelok vo vyšetrovacej väznici bieloruského Výboru štátnej bezpečnosti (KGB) oslávil svoje 57. narodeniny.