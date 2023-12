Lukašenko sa zúčastnil na stretnutí s deťmi deportovanými z Ukrajiny

Minsk 28. decembra (TASR) - Bieloruský líder Alexandr Lukašenko sa vo štvrtok zúčastnil na vládou organizovanom stretnutí s deťmi privezenými z Ruskom ovládaných oblastí Ukrajiny. Informuje o tom agentúra AP, podľa ktorej tak Lukašenko otvorene prejavil, že ignoruje medzinárodné pobúrenie z účasti Bieloruska na ruských deportáciách ukrajinských detí.



Štvrtkové stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti príchodu ďalšej skupiny detí z Ukrajiny. Bielorusko im podľa Lukašenka poskytne objatie, domov a teplo a prispeje tak k tomu, aby mali "šťastnejšie detstvo".



Bieloruské úrady neuviedli, koľko ukrajinských detí už bolo privezených na územie Bieloruska. Podľa nedávnej štúdie vedcov z Yale University však bolo zo štyroch oblastí Ukrajiny, ktoré čiastočne okupujú ruské sily, privezených už vyše 2400 detí a mladistvých vo veku 6-17 rokov.



Bieloruská exilová opozícia v tejto súvislosti vyzvala Medzinárodný trestný súd (ICC), aby začal vyšetrovať Lukašenka a predstaviteľov jeho režimu v súvislosti s nelegálnymi presunmi ukrajinských detí.



Bývalý bieloruský minister kultúry a súčasný opozičný aktivista Pavel Latuška predložil ICC dôkazy o údajnej účasti Lukašenka na deportáciách. Príchod novej skupiny ukrajinských detí podľa Latušku podčiarkuje potrebu vyšetrovania týchto zločinov zo strany ICC.



"Lukašenko, členovia jeho rodiny a spolupracovníci spoločne s Kremľom vytvorili systém transferov ukrajinských detí vrátane sirôt z okupovaných území do Bieloruska a tento systém stále funguje," povedal Latuška pre agentúru AP.



Komisár ukrajinského parlamentu pre ľudské práva Dmytro Lubinec vo štvrtok uviedol, že prevoz tisícov ukrajinských detí do Bieloruska pomáha Moskve utajiť informácie o týchto nezákonných praktikách.



Medzinárodná federácia organizácií Červeného kríža a Červeného polmesiaca začiatkom decembra pozastavila členstvo bieloruskej pobočke. Stalo sa tak potom, ako sa jej šéf Dzmitryj Šaucov chválil tým, že sa bieloruský Červený kríž aktívne podieľa na prevozoch ukrajinských detí z Ruskom ovládaných oblastí Ukrajiny do Bieloruska. Šaucov sa bránil tvrdením, že ukrajinské deti absolvovali v Bielorusku len ozdravné pobyty a potom sa bez ujmy vrátili domov.



ICC vydal v marci zatykač na ruského prezidenta Putina a na ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú za ich údajné zapojenie do zločinov spojených s nezákonnými deportáciami ukrajinských detí. Moskva tieto obvinenia odmieta. Bieloruská opozícia naopak žiada vznesenie podobných obvinení aj voči Lukašenkovi.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu je Bielorusko najbližším spojencom Moskvy, píše agentúra AP. Lukašenko umožnil, aby Rusko podniklo vpád na Ukrajinu aj z bieloruského územia a aby na ňom rozmiestnilo taktické jadrové zbrane.