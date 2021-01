Lukašenko sľúbil amnestiu, ak sa nájde jediný politický väzeň

Na archívnej snímke bieloruskí podporovatelia opozície počas "Pochodu za slobodu", ktorým protestovali proti spornému znovuzvoleniu prezidenta Alexandra Lukašenka vo voľbách 9. augusta v centre hlavného mesta Minsk v nedeľu 16. augusta 2020. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke bieloruskí policajti zatýkajú demonštranta počas protestu proti výsledku prezidentských volieb v Minsku 15. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Minsk 28. januára (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vo štvrtok oznámil, že ak sa v Bielorusku nájde čo i len jeden politický väzeň, okamžite vyhlási "". Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra BelTA.Na pracovnom stretnutí venovanom zlepšovaniu právnych predpisov v Bielorusku Lukašenko uviedol, že ak sa v trestnom zákonníku nájde jediný "" paragraf a v krajine "", okamžite udelí politickú amnestiu.Ľudskoprávnymi organizáciami sú za politických väzňov v Bielorusku považovaní viacerí politici a mnohí aktivisti zadržaní pred vlaňajšími augustovými prezidentskými voľbami, za ktorých víťaza bol vyhlásený Lukašenko. Bieloruská opozícia, EÚ a mnohé iné štáty ho však nepovažujú za legitímnu hlavu štátu.Lukašenko vo štvrtok vyjadril presvedčenie, že zaňho hlasovala väčšina obyvateľov krajiny a "" ho nechce vidieť v prezidentskom úrade. Žiadal preto brať do úvahy tento väčšinový názor, pričom uviedol, že "".Dodal, že od občanov tiež dostáva odkazy, aby už viac nehovoril, že nechce byť prezidentom. "" vyhlásil Lukašenko.Informoval tiež, že bieloruská KGB a polícia identifikovali narušiteľov, ktorí sa v krajine pokúsili "" s cieľom narušiť situáciu v Bielorusku "".Lukašenko sľúbil, že KGB časom zverejní všetky fakty a dôkazy, ktoré zozbierala. Vyšetrovacím orgánom sa podľa neho podarilo odhaliť "" sprisahancov a ľudia, ktorí narušiteľov previedli cez hranice, boli zadržaní. Nie je si však istý, či úrady poznajú všetkých diverzantov a diverzné skupiny.Bieloruská vláda pri obrane krajiny zvolila tvrdý postup. "" zdôraznil Lukašenko. Ak to bude potrebné, bude Bielorusko brániť "".Lukašenko už dávnejšie povedal, že po prezidentských voľbách v auguste 2020 sa v Bielorusku uskutočnil pokus o "", ktorej cieľom bolo "".Takisto je presvedčený, že Bielorusko je vonkajšími silami využívané ako "" pre útok na Rusko, pred ktorým bieloruské tajné služby varovali Moskvu už dávno.Agentúra Interfax dodala, že Lukašenko na štvrtkom stretnutí pripustil, že príslušné úrady sa "" liberalizáciou právnych noriem. Podľa jeho názoru by "". Tento aspekt označil za najdôležitejší.