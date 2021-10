Lukašenko sľúbil tvrdú reakciu na zhromažďovanie síl na hraniciach

Minsk 28. októbra (TASR) – Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vo štvrtok vyhlásil, že spolu s Ruskom budú postupovať oveľa tvrdšie v reakcii na zhromažďovanie vojakov pozdĺž západných hraníc Bieloruska. Informovala o tom agentúra TASS.



„Poliaci použijú tanky Leopard na boj proti nelegálnej migrácii na hraniciach s Bieloruskom. Možno ste prekvapení, keď to počujete. Neviem si predstaviť, ako budú tanky bojovať s civilistami. Hľadajú len zámienky, ako presunúť svoje ozbrojené sily bližšie k našim hraniciam, teda k hraniciam Zväzového štátu (Bieloruska a Ruska)," povedal Lukašenko na stretnutí s ruským generálnym prokurátorom Igorom Krasnovom.



Lukašenko vyhlásil, že „na to všetko odpovieme veľmi tvrdo. Ešte chvíľu počkáme a potom ich budeme varovať. A potom sa musíme posunúť bližšie k hraniciam – a o to viac Ruská federácia. Budeme konať tvrdo bez toho, aby sme sa pozerali na akúkoľvek kritiku z ich strany".



Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak v pondelok oznámil, že Poľsko navýši na 10.000 počet vojakov na hraniciach s Bieloruskom s cieľom zabrániť prílevu nelegálnych migrantov na svoje územie.



Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk už nebude migrantom brániť v ceste do EÚ cez bieloruské územie, čím reagoval na sprísnené západné sankcie. Odvtedy prichádzajú správy o tisíckach pokusov o nelegálne prekročenie vonkajších hraníc EÚ s Bieloruskom i nemecko-poľskej hranice.



V snahe vyriešiť migračnú krízu vyhlásilo Poľsko 2. septembra v oblastiach pri svojich hraniciach s Bieloruskom núdzový stav, ktorého platnosť následne začiatkom októbra predĺžilo o 60 dní. Do pohraničných oblastí tak nemajú prístup ani novinári, ani humanitárne organizácie.



Poľskí vojaci zároveň začali na hraniciach s Bieloruskom koncom augusta stavať 2,5 metra vysoký plot z ostnatého drôtu. Poľská vláda pritom nedávno avizovala, že plot plánuje nahradiť múrom.