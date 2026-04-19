Lukašenko: Stretnem sa s Trumpom, keď sa pripraví veľká dohoda
Autor TASR
Minsk 19. apríla (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vyhlásil, že bude pripravený na stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, akonáhle bude hotová „veľká dohoda“ medzi oboma krajinami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Sme pripravení na dohodu, no musí byť urobená spôsobom, ktorý zohľadňuje záujmy Bieloruska aj Spojených štátov,“ povedal Lukašenko počas rozhovoru pre ruskú televíznu stanicu RT zverejneného v nedeľu.
Lukašenko je blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina a podporuje inváziu Moskvy na Ukrajinu napriek tomu, že tam neposlal bojovať bieloruských vojakov, píše Reuters.
Osobitný vyslanec amerického prezidenta pre Bielorusko John Coale v marci uviedol, že bieloruský prezident by mohol čoskoro navštíviť Spojené štáty. Reuters uvádza, že tento krok by Bielorusku mohol pomôcť z izolácie, ktorú spôsobila napríklad podpora vojny či porušovanie ľudských práv v krajine.
Bieloruský líder v rozhovore uviedol, že Minsk sa už prispôsobil západným sankciám a že akákoľvek potenciálna dohoda s Washingtonom by mala presahovať rámec ich zrušenia. „Máme oveľa viac záležitostí, ktoré treba vyriešiť, a to je predmetom veľkej dohody,“ povedal bez uvedenia bližších podrobností. „Akonáhle to finalizujeme na nižšej úrovni, sme pripravení stretnúť sa s Donaldom a podpísať dohodu,“ dodal.
