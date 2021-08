Lukašenko: Šyšov bol pre nás nikto

Minsk 9. augusta (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v pondelok poprel, že by sa bezpečnostné služby jeho krajiny podieľali na smrti bieloruského aktivistu Vitaľa Šyšova. Informovala o tom agentúra AFP.



"Pre nás bol (Šyšov) nikto," vyhlásil Lukašenko podľa AFP.



Najvyšší predstaviteľ bieloruského režimu však dodal, že tento incident "narušil vzťahy s Ukrajinou".



"Politické vzťahy medzi Bieloruskom a Ukrajinou sú na najnižšom bode... Naše vzťahy by sme nemali mariť rôznymi falošnými príbehmi," povedal Lukašenko podľa bieloruskej štátnej tlačovej agentúry BelTA.



Vitaľa Šyšova našli minulý týždeň v utorok obeseného v parku neďaleko jeho bydliska v Kyjeve. Viedol mimovládnu neziskovú organizáciu Bieloruský dom na Ukrajine. Ide o subjekt, ktorý občanom Bieloruska pomáhal s hľadaním bývania, vybavovaním dokladov a zamestnaním.



Ukrajinská polícia vyšetruje, či si aktivista vzal život sám, alebo bol zavraždený tak, aby to vyzeralo ako samovražda. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že osobne dohliada na vyšetrovanie prípadu. Podľa Alexandra Lukašenka sa najvyšší predstaviteľ Kyjeva snaží zapáčiť západným krajinám.



"(Zelenskyj) nadbieha Západu," vyhlásil Lukašenko podľa agentúry BelTA.