Lukašenko systémy Iskander; dislokovať ich chce na juhu a západe

Minsk 13. novembra (TASR) - Bieloruský vodca Alexandr Lukašenko v sobotu vyhlásil, že by rád od Ruska získal niekoľko divízií mobilných taktických raketových systémov Iskander, ktorú sú schopné niesť jadrové hlavice. Uviedol to v rozhovore pre ruský spravodajský magazín Národná obrana.



Spresnil, že potrebuje "niekoľko divízií na západe, na juhu, nech sú tam stoja".



Vysvetlil, že systémy Iskander majú dostrel 500 kilometrov a môžu niesť konvenčné i jadrové hlavice, zatiaľ čo bieloruské systémy Polonez sú schopné zasiahnuť cieľ na vzdialenosť 300 kilometrov.



Agentúra Reuters pripomenula, že západne od Bieloruska sa rozprestierajú členské štáty EÚ Poľsko a Litva a na juhu Bielorusko hraničí s Ukrajinou, ktorej vzťahy s Ruskom sú v dlhodobej kríze pre podporu proruských separatistov zo strany Moskvy.



Lukašenko podľa Reuters neuviedol, či viedol nejaké rozhovory s Moskvou o poskytnutí raketového systému Iskander.



Ruské ministerstvo obrany zatiaľ nereagovalo na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie.



Bielorusko a Rusko formálne tvoria zväzový štát a už roky vedú rozhovory o integrácii.



Začiatkom novembra prezidenti Ruska a Bieloruska, Vladimir Putin a Alexandr Lukašenko, schválili vojenskú doktrínu zväzového štátu Ruska a Bieloruska. Odobrili vtedy aj koncepciu migračnej politiky oboch krajín.



Štátny tajomník zväzového štátu Dmitrij Mezencev už pred tým povedal, že nová vojenská doktrína umožní zvýšiť úroveň prepojenia obranných politík oboch krajín a primerane rýchlo sa adaptovať na zmeny vojensko-politickej situácie v regióne.



Podľa agentúry RIA Novosti Lukašenko okrem toho 4. novembra vyhlásil, že Minsk a Moskva majú v úmysle v budúcnosti posilniť regionálne zoskupenie vojsk, ktoré je "už teraz spoľahlivým štítom pre bezpečnosť oboch krajín a postsovietskeho priestoru".



"Máme v úmysle spoločne odolať akýmkoľvek pokusom o zasahovanie do vnútorných záležitostí našich suverénnych štátov. A Rusko bude, samozrejme, pokračovať v poskytovaní pomoci bratskému bieloruskému ľudu. O tom niet pochýb," vyhlásil Putin podľa Interfaxu.



Podľa agentúry Interfax Lukašenko v rozhovore pre ruské periodikum Národná obrana označil bieloruskú armádu za "dobrú", "vycvičenú" a "dobre vyzbrojenú".



V rozhovore tiež naznačil, ako by sa mohli vyvíjať vojenské akcie na území Bieloruska: "Máme zalesnenú a močaristú oblasť. A ak budeme čeliť pozemnej operácii, musíme byť schopní bojovať na zemi."



Ako dodal, "môžu nás zasypať raketami, ale nikdy nebudú viesť pozemnú operáciu v Bielorusku - sme na to pripravení."