Lukašenko: Tábory pre vagnerovcov v Bielorusku nestavajú, Minsk pomôže

Minsk/Londýn 27. júna (TASR) - Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok poprel medializované správy, že sa v Bielorusku začala výstavba poľných táborov pre príslušníkov ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny, ktorá sa počas uplynulého víkendu v Rusku pokúsila o ozbrojenú vzburu proti Kremľu.



Ako v utorok uviedla britská stanica BBC, podľa Lukašenka sa v Bielorusku nestavajú žiadne tábory pre vagnerovcov a ich oddiely zatiaľ zostávajú v Luhanskej oblasti.



"Zatiaľ žiadne tábory nebudujeme. Ale ak budú chcieť - údajne si už prezerali nejaké pozemky -, tak ich tam umiestnime. Nech sa páči, stavajte si stany," vyzýval Lukašenko citovaný štátnou agentúrou BelTA.



Podľa Lukašenka vagnerovcom už v Bielorusku ponúkli areál nevyužívaných kasární. Prisľúbil tiež pomôcť im "všetkými možnými spôsobmi"...kým sa rozhodnú, čím sa budú zaoberať".



O výstavbe tábora pre príslušníkov jednotiek Vagnerovej skupiny informoval v pondelok jeden z ruských exilových spravodajských webov. Tábor sa údajne stavia neďaleko mesta Asipovičy v Mahiľovskej oblasti a bude pre 8000 mužov. Asipovičy sa nachádzajú 200 kilometrov od hraníc s Ukrajinou.



Lukašenko v utorok súčasne potvrdil, že vodca vzbury vagnerovcov - Jevgenij Prigožin - sa nachádza v Bielorusku.



O lietadle spájanom s Prigožinom, ktoré odletelo z Moskvy a pristálo v Bielorusku, informovali médiá od utorka rána.



Prigožin v piatok obvinil ruskú armádu z raketového útoku na tábory jeho bojovníkov. Následne chcel za pomoci svojich jednotiek zvrhnúť ruské vojenské velenie v Moskve. Počas pochodu na Moskvu sa vagnerovci zmocnili mesta Rostov nad Donom i vojenských objektov vo Voroneži.



Situácia sa upokojila v sobotu večer, keď Prigožin oznámil, že vydal rozkaz, aby sa jeho jednotky vrátili do táborov na Ukrajine. Samotný šéf vagnerovcov sa odvtedy na verejnosti neobjavil, čo vyvolalo špekulácie o jeho ďalšom osude.



Ukončenie krízy sprostredkoval práve Lukašenko. V súlade s dohodou sa mal Prigožin presunúť do Bieloruska, zatiaľ čo jeho muži dostali na výber, či sa k nemu pridajú, alebo budú začlenení do regulárnych ruských ozbrojených síl.