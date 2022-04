Lukašenko telefonoval s Putinom

Minsk/Moskva 1. apríla (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko telefonoval v piatok s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, keď vojna na Ukrajine vstúpila už do piateho týždňa trvania. Informovala o tom bieloruská tlačová agentúra BelTA.



Obaja lídri sa údajne rozprávali o dvojstranných vzťahoch oboch krajín a o situácii na Ukrajine.



Bielorusko je jediná európska krajina, ktorá podporuje inváziu Ruska na Ukrajine aj tým, že umožňuje ruským vojakom prekračovať svoje hranice na ukrajinské územie.



Putin sa má v piatok telefonicky rozprávať aj s tureckým lídrom Recepom Tayyipom Erdoganom, informoval Kremeľ, na ktorý sa v správe odvolali agentúra Reuters a web britskej stanice BBC.



Telefonát bude nasledovať po tom, čo Istanbul v utorok hostil rusko-ukrajinské rozhovory.



Erdogan po odchode z mešity po piatkových modlitbách vyhlásil, že Turecko je v podstate pripravené konať ako krajina zaručujúca bezpečnosť Ukrajine, ale podrobnosti tohto formátu sa ešte len musia vypracovať.



Ukrajina na rozhovoroch s Ruskom v Istanbule navrhla, že prijme neutralitu – čo znamená, že nevstúpi do žiadnej vojenskej aliancie ako napríklad NATO a nebude na svojom území ani hostiť vojenské základne – a výmenou za to žiada, aby boli určité krajiny garantmi jej bezpečnosti.



Erdogan sa vo štvrtok telefonicky rozprával s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Ankara sa ponúkla, že bude robiť sprostredkovateľa v konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou.