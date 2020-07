Lukašenko tvrdí, že Babarykova kauza nie je politicky motivovaná

Minsk 20. júla (TASR) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko rozhodne odmietol politické motívy v kauze Viktara Babaryku, ktorý je vyšetrovaný pre finančné machinácie a ktorého volebná komisia nedávno odmietla zaregistrovať ako kandidáta augustových prezidentských volieb.



Podľa agentúry Interfax Lukašenko vyhlásil, že Babaryka sa počas výsluchov "začal priznávať".



Lukašenko dodal, že výsledky analýzy, ktorú vykonáva medzinárodná policajná organizácia Interpol, preukážu, či v tomto prípade ide o politické prenasledovanie.



Babaryka bol považovaný za hlavného rivala dlhoročného prezidenta Lukašenka. Volebná komisia jeho kandidatúru zamietla v súvislosti s vyšetrovaním podozrení z daňových únikov a prania špinavých peňazí týkajúcich sa banky Belgazprambank, v ktorej Babaryka do mája tohto roku pôsobil ako riaditeľ.



Kandidatúru ďalšieho potenciálne silného kandidáta Valeryja Capkalu volebná komisia odmietla z dôvodu neuznania podpisov na podporu jeho kandidatúry.



Predvolebná kampaň v Bielorusku bude trvať do 8. augusta. Voľby sa uskutočnia 9. augusta, pričom v niektorých prípadoch budú voliči môcť hlasovať už od 4. augusta.



Okrem Lukašenka sa o priazeň voličov uchádzajú ešte štyria kandidáti: predseda Bieloruskej sociálnodemokratickej strany (BSDH) Siarhej Čeračeň; bývalá poslankyňa bieloruského parlamentu Hanna Kanapacká; spolupredseda hnutia Hovor pravdu Andrej Dzmitryjev; Sviatlana Cichanovská, manželka známeho blogera a aktivistu Siarheja Cichanovského, ktorému volebná komisia kandidatúru zamietla.



Cichanovská v pondelok v rozhlasovom rozhovore kritizovala vedenie krajiny za použitie sily voči demonštrantom podporujúcim Lukašenkových rivalov vo voľbách.



"Naozaj si prezident myslí, že bitkou ľudí prinúti, aby ho mali radi?" pýtala sa Cichanovská.



Dzmitryjev zasa v pondelok podľa portálu TUT.by vyzval ľudí, aby vo voľbách "urobili všetko pre to, aby Bielorusko malo nového prezidenta".