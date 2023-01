Lukašenko:Dostal som žiadosť o uzatvorenie paktu o neútočení s Kyjevom

Minsk 24. januára (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok uviedol, že dostal žiadosť na uzatvorenie paktu o neútočení s Ukrajinou. Napísala o tom bieloruská tlačová agentúra Belta, informuje agentúra Reuters.



"Žiadajú nás, aby sme nešli do vojny s Ukrajinou za žiadnych okolností, aby sme tam neposielali vojakov. Navrhujú, aby sme uzavreli pakt o neútočení," povedal Lukašenko. Z jeho slov však nie je jasné, či žiadosť prišla z Ukrajiny alebo od západných krajín.



Kyjev sa k slovám bieloruského prezedenta bezprostredne nevyjadril. Kremeľ odmietol uviesť, či Lukašenko bude o tejto ponuke diskutovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Bieloruský prezident v utorok zároveň obvinil Ukrajinu, že na svojom území hostí militantov, ktorí by mohli byť súčasťou údajného dlhodobého plánu Západu na destabilizáciu Bieloruska. "Neviem, prečo to Ukrajinci potrebujú," uviedol Lukašenko. Bieloruské bezpečnostné zložky budú preto podľa neho tvrdo reagovať na akékoľvek ohrozenie vnútorného poriadku v krajine. Pre svoje tvrdenia však neposkytol žiadne dôkazy.



Lukašenko si zároveň neželá, aby sa zopakovali masové demonštrácie z rokov 2020 a 2021, ktoré v tom čase označil za súčasť údajného plánu Západu na zmenu režimu v Bielorusku, píše Reuters.



Bielorusko je blízkym spojencom Ruska. Počas ruskej invázie na Ukrajinu Moskve poskytlo svoje územie na vyslanie ruských vojakov či odpaľovanie rakiet na Ukrajinu. Do bojov na Ukrajine sa však Minsk priamo nezapojil.