Lukašenko: Exilová opozícia má nový plán na destabilizáciu Bieloruska

Minsk 25. novembra (TASR) - Západom neuznávaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vo štvrtok vyhlásil, že exilová opozícia pripravila nový plán na destabilizáciu situácie v Bielorusku. Uviedol, že príslušné orgány republiky o ňom vedia a zverejnia ho. Informoval o tom nezávislý web Belaruspartisan.by.



Podľa neho Lukašenko vo štvrtok na zasadnutí pracovných skupín pre dopracovanie návrhu novely ústavy vyhlásil, že "oni (opozícia) už majú vypracovaný plán". "Poslal som ho do prezidentskej kancelárie, aby ho rozpracovali a dali do obehu, aby ste všetci videli, čo chcú," informoval Lukašenko.



Podľa Lukašenka je celý tento plán "na posmech". "Ja, už ostrieľaný človek, čítam a rozmýšľam: naozaj sa Západ opäť zblázni a dá za to peniaze?" vyhlásil.



Podľa neho sa opozícia "už pripravuje na porušovanie ústavy" a "ak sa ich plán zrealizuje, zase vyvedú Bielorusov do ulíc". Nepoučili sa z dejín, zdôraznil.



Podľa webu Belaruspartisan.by zatiaľ vôbec nie je jasné, o čom Lukašenko hovorí. Ak o plánoch časti opozície týkajúcich sa referenda o zmenách v ústave, keď chcú znehodnocovať hlasovacie lístky, tie narazili na kritiku aj v opozičnom prostredí.



V Bielorusku sa vlani 9. augusta konali prezidentské voľby, v ktorých podľa oficiálnych údajov zvíťazil Lukašenko.



Opozičná kandidátka Sviatlana Cichanovská, ktorá skončila druhá, oficiálne výsledky neuznala. Neskôr z jej iniciatívy vznikla opozičná koordinačná rada, ktorá si ako cieľ vytýčila odovzdanie moci v krajine novému vedeniu. Činnosť koordinačnej rady však bieloruské úrady označili za nezákonnú.



Po voľbách, ktoré opozícia a Západ považujú za zmanipulované, vypukli v Bielorusku masové protesty. Bezpečnostné zložky ich potlačili silou, hromadným zatýkaním a zastrašovaním ich účastníkov.



Bieloruská KGB napokon vo februári tohto roku konštatovala, že situácia v krajine sa stabilizovala a prejavy protestov prakticky nebadať.



Proti mnohým opozičným lídrom a aktivistom sa začalo vyšetrovanie i súdne stíhanie, a to za výzvy na uchopenie moci, vytvorenie extrémistickej skupiny, sprisahanie s cieľom protiústavne prevziať moc v štáte alebo za pokusy o teroristický útok.



Na pozadí týchto protestov Lukašenko avizoval potrebu zmeniť ústavu a deklaroval pripravenosť prerozdeliť časť prezidentských právomocí na iné zložky moci.