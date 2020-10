Lukašenko tvrdí, že je pripravený vzdať sa časti svojich právomocí

Minsk 12. októbra (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v pondelok vyhlásil, že je pripravený vzdať sa časti svojich právomocí a preniesť ich na iné nižšie úrovne riadenia - vláde a iným úradom.



Informovala o tom agentúra Interfax, ktorá sa odvolala na internetovú službu blízku kancelárii bieloruského prezidenta.



Agentúra BelTA uviedla, že Lukašenko v pondelok na zasadnutí venovanom zmenám v daňovom systéme pripomenul, že v Bielorusku "sa v poslednom čase veľa hovorí o prerozdelení právomocí". Dodal, že právomocí "zjavne niekto nemá dosť, čo je v zásade správne". Uviedol, že je potrebné poveriť nimi vládu a ďalšie orgány a "odobrať prezidentovi úlohy, ktoré mu nepatria".



Lukašenko informoval, že nedávno dostal návrh so 71 konkrétnymi právomocami, ktoré by mali byť prenesené z prezidenta na nižšie vládne úrovne.



Lukašenko sa 17. augusta, teda krátko po kontroverzných prezidentských voľbách, vyjadril, že sa pracuje na "možnostiach zmeny ústavy krajiny, ktorá zabezpečí prerozdelenie právomocí".



Dodal vtedy, že je pripravený "zdieľať" prezidentské právomoci. Podľa neho by sa prerozdelenie moci v krajine malo uskutočňovať "ústavným procesom, a nie pouličnými akciami", čím narážal na doteraz trvajúce protesty proti zmanipulovaným výsledkom prezidentských volieb, zadržiavaniu politických oponentov a proti brutalite polície.



O téme ústavných zmien Lukašenko hovoril aj v sobotu na stretnutí s vybranými zadržiavanými predstaviteľmi bieloruskej opozície, ktoré sa konalo vo vyšetrovacej väznici bieloruského Výboru štátnej bezpečnosti (KGB) v Minsku.



Jedným z nich bol aj riaditeľ IT spoločnosti PandaDoc Dzmitryj Rabcevič, ktorého v nedeľu spolu s podnikateľom Juryjom Vaskrasenským prepustili z väzenia.



Podľa Vaskrasenského dostal od Lukašenka poverenie pripraviť návrhy na zmeny a doplnenia bieloruskej ústavy a podklady na prepustenie "niekoľkých osôb, ktoré sa pre našu krajinu ukázali byť nie tak spoločensky nebezpečné, ako sa zdalo v prvej fáze", po ich zadržaní .



Rabcevič po odchode z väzenia pre televíziu Belarus 1 uviedol, že bude pokračovať v podnikaní. Vysvetlil, že "pre podnikanie (v Bielorusku) sú vytvorené všetky podmienky". Formát rozhovoru s Lukašenkom bol uvoľnený "s cieľom nadviazať dialóg o tom, ako sa dostať zo situácie, aké sú predstavy o zmenách v ústavnom poriadku", uviedol spravodajský portál TUT.by.



Rabcevič a ďalší traja vedúci pracovníci spoločnosti PandaDoc boli zadržaní začiatkom septembra v súvislosti s údajnou spreneverou rozpočtových prostriedkov. Zakladateľ PandaDocu Mikita Mikado, ktorý žije v San Franciscu, oznámil, že ide o politické represálie proti firme. PandaDoc následne zverejnila svoj zámer ukončiť prácu v Bielorusku a presťahovať odtiaľ aj kľúčových zamestnancov.