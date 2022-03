Lukašenko tvrdí, že Putin je v lepšej kondícii, než kedykoľvek predtým

Minsk 19. marca (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko odmietol špekulácie naznačujúce, že šéf Kremľa Vladimir Putin už nie je na vrchole svojich síl. Putina naopak Lukašenko označil za fyzicky aj duševne zdravého, pričom dodal, že ruský líder je "v lepšej kondícii ako kedykoľvek predtým". Lukašenko, ktorý je Putinovým blízkym spojencom, sa takto vyjadril v sobotňajšom rozhovore pre japonskú televíznu stanicu TBS.



Lukašenko povedal, že s Putinom sa nestretávajú iba "ako hlavy štátov", ale udržujú vzájomné priateľské vzťahy. Uviedol tiež, že "do takej miery, ako je to možné" vie o všetkých Putinových záležitostiach, "súkromných aj štátnych".



Agentúra Reuters pripomína, že Rusko využilo aj územie Bieloruska na to, aby odtiaľ jeho vojaci začali inváziu voči Ukrajine. Západní lídri odvtedy už viackrát naznačili, že Putin sa prepočítal, čo sa týka napadnutia Ukrajiny. Ruské sily tam totiž utrpeli ťažké straty a napriek svojej značnej prevahe, sa ich postup už takmer zastavil, uvádza Reuters.



Britský premiér Boris Johnson označil Putinovo počínanie za "iracionálne", zatiaľ čo holandský premiér Mark Rutte sa o 69-ročnom ruskom prezidentovi vyjadril ako o "úplne paranoidnom".



Lukašenko však odmietol všetky obdobné tvrdenia odmietol. "Západ a tiež vy, by ste si mali vyhodiť túto hlúposť, tento nezmysel, zo svojich hláv," povedal počas rozhovoru japonskému novinárovi.



"Putin je absolútne fit, je v lepšej kondícii, ako kedykoľvek predtým... Toto je duševne a fyzicky úplne zdravý človek, je to športovec," dodal.



Lukašenko okrem toho v rozhovore vyjadril ľútosť nad rozpadom Sovietskeho zväzu v roku 1991. Reuters pripomína, že k tejto téme sa ešte pred inváziou často vyjadroval práve Putin, ktorý Ukrajinu označoval za umelý výtvor a "neoddeliteľnú časť" ruskej histórie a kultúry.



Lukašenko teraz označil rozpad Sovietskeho zväzu za "tragédiu". "Ak by Sovietsky zväz prežil dodnes, mohli by sme sa vyhnúť všetkým možným konfliktom vo svete," povedal. Dodal, že pokým existoval ZSSR, svet bol "multipolárny", pričom jeden pól vyvažoval ten druhý. "Teraz je dôvodom toho, čo sa deje vo svete, unipolarita - monopolizácia našej planéty Spojenými štátmi," snažil sa tvrdiť dlhoročný bieloruský líder.