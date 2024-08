Lukašenko tvrdí, že rozmiestnil vojakov pri celej hranici s Ukrajinou

Minsk 18. augusta (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v nedeľu uviedol, že Ukrajina rozmiestnila viac než 120.000 vojakov na hraniciach s Bieloruskom a Minsk podľa neho v reakcii na to vyslal vojenské formácie pozdĺž celý spoločných hraníc, citovala ruská agentúra RIA Novosti. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Lukašenko, ktorý je spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina, dodal, že bielorusko-ukrajinské hranice sú zamínované "ako nikdy predtým" a ukrajinské jednotky by utrpeli veľké straty v prípade, keby sa pokúsili ich prekročiť.



Bieloruský prezident patril od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 medzi najväčších podporovateľov Ruska, ktorého jednotkám umožnil podniknúť inváziu na Ukrajinu aj zo svojho územia.



Vo štvrtok v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu však vyzval Rusko a Ukrajinu na rokovania a ukončenie vojny. Vyjadril zároveň obavy z rozšírenia konfliktu do Bieloruska a dodal, že z vojny podľa neho profituje iba Západ.



Minulý týždeň Lukašenko obvinil Ukrajinu z narušenia vzdušného priestoru prostredníctvom dronov a k ukrajinským hraniciam vyslal dodatočné vojenské jednotky.



Na margo použitia ruských jadrových zbraní na bieloruskom území uviedol, že nevidí dôvod na ich použite, pokiaľ nebudú narušené bieloruské hranice.