Lukašenko tvrdí, že Ukrajina vystrelila rakety na Bielorusko

Na archívnej snímke zľava ruský prezident Vladimir Putin a bieloruský prezident Alexander Lukašenko počas stretnutia v Petrohrade v Rusku 25. júna 2022. Foto: TASR/AP

Moskva 3. júla (TASR) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v sobotu uviedol, že jeho armáda zostrelila rakety vypálené na jeho územie z Ukrajiny, a to uprostred rastúcich špekulácií o zapojení sa Minska do konfliktu medzi Kyjevom a Ruskom.TASR správu prevzala od tlačovej agentúry AFP." citovala Lukašenka štátna tlačová agentúra Belta. "" povedal." dodal bieloruský prezident. Ukrajina minulý týždeň uviedla, že rakety vypálené z Bieloruska zasiahli pohraničnú oblasť na jej území.Lukašenko v sobotu poprel, že by jeho krajina chcela zasiahnuť do rusko-ukrajinského konfliktu. "" povedal.Bielorusko ako dlhodobý spojenec Kremľa od 24. februára podporuje ruskú vojenskú operáciu na Ukrajine s tým, že pôsobí ako záložná základňa pre moskovské sily. Ruské jednotky prekročili bieloruskú hranicu na Ukrajinu, keď sa pokúšali dobyť Kyjev, ale neuspeli, konštatuje AFP.Lukašenko je vojensky a hospodársky veľmi závislý od Ruska a spolieha sa na podporu svojho suseda so zámerom stabilizovať svoju pozíciu. Stalo sa tak aj v roku 2020, keď po sporných prezidentských voľbách vypukli rozsiahle protesty.Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň oznámil, že Moskva "" dodá Bielorusku rakety typu Iskander-M schopné niesť jadrové zbrane.Bielorusko je vytrvalým spojencom Ruska, pričom mu uľahčilo i začiatok februárovej invázie na Ukrajinu, keďže niektoré ruské jednotky vpadli na ukrajinské územie práve z Bieloruska.