Lukašenko tvrdí, že Západ od zasahovania odradilo vojenské cvičenie

Minsk 15. októbra (TASR) - Alexandr Lukašenko tvrdí, že zahraničné "sily dostali rozum" a prestali zasahovať do vývoja v Bielorusku pod vplyvom vojenského cvičenia, ktoré sa konalo v auguste v západnej časti krajiny.



Informoval o tom vo štvrtok spravodajský portál TUT.by. Agentúra Interfax pripomenula, že komplexné taktické cvičenie s konsolidovaným zoskupením vojsk sa konalo koncom augusta v Hrodnianskej oblasti na západe Bieloruska pri hraniciach s Poľskom.



S obvinením, že Západ sa pokúša zasahovať do diania v Bielorusku, prišiel Lukašenko po sporných prezidentských voľbách, ktoré sa konali 9. augusta a v ktorých ho volebná komisia vyhlásila za víťaza.



Na protest proti výsledku volieb sa v Bielorusku začali veľké demonštrácie a pochody, ktoré polícia často potláča s nebývalou brutalitou, čo vyvolalo veľkú kritiku v zahraničí.



Napriek tomu sa Lukašenko 23. septembra na vopred neavizovanej inaugurácii ujal úradu na šieste funkčné obdobie. Ako prezidenta ho však neuznávajú EÚ, USA, susedná Ukrajina a ani ďalšie štáty.



Lukašenko z pokusov o zasahovanie do diania v Bielorusku obvinil najmä pobaltské štáty a Poľsko, ktoré si podľa neho robí aj územné nároky na región Hrodna.



"Západní partneri" podľa Lukašenka zašli vo svojej "prílišnej aktivite" vo vzťahu k Bielorusku príliš ďaleko. Vyjadril presvedčenie, že keby nebol vonkajší tlak a vplyv, nič z toho, čo Bielorusko zažíva, by sa nikdy nebolo stalo.



Pripomenul, že aj po voľbách v uplynulých rokoch sa stalo, že demonštranti podpaľovali autá, "behali po uliciach a zaútočili" na úrad vlády, ale vtedy bol vonkajší vplyv na dianie v Bielorusku minimálny. "Teraz sa do toho trochu zahryzli," vyhlásil Lukašenko na margo údajného zasahovania Západu. Súčasne je však presvedčený, že "Bielorusi sú ľudia šikovní, zvládnu to".