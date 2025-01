Lukašenko udelil milosť ďalším 15 väzňom

Minsk 24. januára (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v piatok udelil milosť 15 väzňom, čo štátne média označili za 'humanitárne gesto'. Stalo sa tak len dva dni pred prezidentskými voľbami, v ktorých si pravdepodobne predĺži svoje 31-ročné pôsobenie na čele krajiny. TASR píše na základe správy Reuters.



Podľa bieloruských médií Lukašenko omilostil osem osôb odsúdených za extrémistickú činnosť a sedem za drogové zločiny. Ich mená nezverejnili. Podľa analytikov si chce bieloruský prezident takýmto gestom napraviť vzťahy so západnými krajinami. Tie na Bielorusko uvalili sankcie za porušovanie ľudských práv a podporu ruskej invázie na Ukrajinu.



Jeho najnovšie úsilie pripisujú rastúcej pravdepodobnosti rokovaní o mieri na Ukrajine. Prepúšťaním väzńov sa Lukašenko snaží zabezpečiť pre seba a Bielorusko výhody, ak by sa vojna skončila. V poslednom roku už prepustil viac ako 250 politických väzňov.



Opozičná líderka Svetlana Cichanovská tento týždeň v rozhovore pre Reuters nazvala prepúšťanie väzňov Lukašenkovou "obvyklou hrou" v nádeji získať od západu odmenu.



"To, čo v demokratickom svete nazývate voľbami, nemá s touto udalosťou v Bielorusko nič spoločné. Pretože je to väčšinou niečo ako rituál pre diktátorov, keď sa znovu vymenúvajú," povedala.



Bieloruské prezidentské voľby budú v nedeľu a oficiálne v nich kandiduje päť predstaviteľov. Súčasný prezident Alexandr Lukašenko je na čele krajiny od roku 1994 a podľa agentúry DPA mnohí jeho vládu považujú za autokratickú.



V roku 2020 sa vyhlásil za víťaza volieb, hoci nezávislí pozorovatelia uviedli, že zvíťazila opozičná kandidátka Cichanovská. Na protest proti manipulácii volieb vtedy vypukli masové protesty. Jeho odporcovia požadovali odstúpenie z funkcie a usporiadanie nových volieb. Lukašenko proti demonštráciám tvrdo zasiahol a podľa DPA je stále uväznených viac ako tisíc osôb v súvislosti s vtedajšími protestami.