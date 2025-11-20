< sekcia Zahraničie
Lukašenko udelil milosť dvom kňazom väzneným za údajnú vlastizradu
Nie je známe, koľko kňazov je zadržiavaných v bieloruských väzniciach.
Autor TASR
Minsk 20. novembra (TASR) - Bielorusko vo štvrtok prepustilo z väzenia dvoch katolíckych kňazov, ktorých zadržiavalo pre obvinenia z vlastizrady. Podľa ľudskoprávnych skupín boli politickými väzňami. Agentúra AFP informuje, že prezident Alexandr Lukašenko kňazov omilostil niekoľko týždňov po svojom stretnutí s predstaviteľom Vatikánu, píše TASR.
Masové protesty proti deklarovanému víťazstvu Lukašenka v prezidentských voľbách konaných v auguste 2020 vyústili do tvrdých zásahov a zatýkania, uväznenia či prinajmenšom exilu väčšiny popredných predstaviteľov opozície. Terčom boli aj predstavitelia katolíckej cirkvi.
Bieloruská agentúra Belta uviedla, že Lukašenko omilostil kňazov Henricha Okolotoviča a Andrzeja Juchneviča. Ich prepustenie označila za „čin dobrej vôle“ počas Svätého jubilejného roku vyhláseného Vatikánom a uviedla, že to súvisí so „zintenzívňovaním kontaktov“ so Svätou stolicou.
AFP pripomína, že pápež Lev XIV. v októbri vyslal kardinála Claudia Gugerottiho do Bieloruska, kde sa stretol s tamojším prezidentom.
Nie je známe, koľko kňazov je zadržiavaných v bieloruských väzniciach. Katolícka cirkev je podľa francúzskej tlačovej agentúry od roku 2020 vystavená represiám z dôvodu, že kňazi počas spomínaných protestov núkali útočisko protestujúcim.
Okolotovič mal v čase zadržania 70 rokov a predtým, než mu súd uložil 11-ročný trest v trestaneckej kolónii, strávil rok vo väznici KGB v Minsku. Juchneviča zadržali v máji 2024 a odsúdili ho na 13 rokov. Obaja sú z bieloruskej poľskej minority a prepustili ich po tom, čo Poľsko tento týždeň znovu otvorilo dva hraničné priechody s Bieloruskom. Poľsko zatvorilo jeden priechod v roku 2023 po tom, čo Bielorusko odsúdilo poľsko-bieloruského novinára Andrzeja Poczobuta na osem rokov väzenia. Poczobut získal v októbri tohto roka Sacharovu cenu Európskeho parlamentu za slobodu myslenia. Naďalej sa nachádza vo väzení.
