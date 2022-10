Lukašenko upozornil Ukrajinu a Západ, aby netlačili Rusko do kúta

Minsk 14. októbra (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v piatok upozornil Ukrajinu a Západ, aby netlačili Rusko do kúta, pretože Moskva má jadrové zbrane. Lukašenko to uviedol v rozhovore pre americkú televíziu NBC. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Najdôležitejšie je, nezahnať partnera v dialógu a dokonca ani súpera do kúta. Takže nesmiete prekročiť tie medze – tie červené čiary, ako hovoria Rusi. Nemôžete ich prekročiť," povedal Lukašenko. Dodal, že jadrové zbrane sú rovnako ako iné zbrane vyrobené pre nejaký účel.



Ruský prezident Vladimir Putin nedávno vyhlásil, že na ochranu ruského územia – vrátane štyroch anektovaných ukrajinských oblastí – je odhodlaný použiť "všetky dostupné prostriedky". Podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev v nadväznosti na to otvorene hovoril o možnom použití strategických jadrových zbraní na ochranu krajiny.



"Rusko jasne načrtlo svoj postoj: Bože chráň, že dôjde k útoku na územie Ruskej federácie; v takom prípade môže Rusko v prípade potreby použiť všetky druhy zbraní," upozornil bieloruský prezident.



Lukašenko v pondelok vyhlásil, že Minsk a Moskva nasadia na západných hraniciach Bieloruska spoločné "regionálne zoskupenie" síl a Ukrajinu obvinil z prípravy útoku na Bielorusko.



Bieloruské ministerstvo obrany v piatok uviedlo, že ruskí vojaci sa k bieloruským jednotkám na západných hraniciach Bieloruska začnú pripájať v najbližších dňoch.



Bielorusko je v súčasnosti finančne a politicky závislé od Ruska. Lukašenko ako blízky spojenec prezidenta Putina povolil ruskej armáde vstúpiť na bieloruské územie pod zámienkou vojenských cvičení predtým, ako Moskva 24. februára spustila "špeciálnu vojenskú operáciu" na Ukrajine.