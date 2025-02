Lukašenko: USA sa snažia postaviť Rusko proti Číne

Moskva 21. februára (TASR) – Bieloruský prezident Alexander Lukašenko, kľúčový spojenec Ruska, v piatok vyhlásil, že Spojené štáty sa zrejme pokúšajú vraziť klin medzi Moskvu a Peking. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



"Zdá sa mi, že sa snažia postaviť Rusov proti Číňanom. Rusi to nesmú dovoliť," povedal Lukašenko vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho kancelária. Uviedol tiež, že prípadná dohoda o ukončení konfliktu na Ukrajine by mohla priniesť Bielorusku pozitíva i negatíva.



Lukašenko umožnil ruskej armáde využiť bieloruské územie na vpád na Ukrajinu vo februári 2022. Na Bielorusko sú v dôsledku tejto podpory, ako aj zásahu voči protestom po sporných prezidentských voľbách z roku 2020, uvalené prísne západné sankcie, pripomenula AFP.



Bieloruský líder v piatok uviedol, že dohoda o ukončení bojov by bola "pravdepodobne v niektorých miestach v náš prospech, no v iných sotva".



"Ak sa sem vrátia všetky tie zahraničné firmy, najskôr americké a potom iné, európske, súťažiť na našom trhu nebude ľahké. Ale všetci potrebujú potraviny," povedal.



Bielorusko je významným producentom hnojív a pred rokom 2020 bol ich dôležitým dodávateľom do Európskej únie, doplnila AFP.