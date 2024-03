Lukašenko: Útočníci z Moskvy sa pokúsili utiecť najprv do Bieloruska

Minsk 26. marca (TASR) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v utorok vyhlásil, že útočníci masakru v moskovskej koncertnej sále sa najskôr pokúsili utiecť do Bieloruska. Atentátnici podľa neho však zmenili plány pre kontrolné stanovištia, TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.



"Preto sa nemohli dostať do Bieloruska. Videli to. Preto sa otočili a išli na úsek ukrajinsko-ruskej hranice," povedal Lukašenko. Popiera tým tvrdenia Moskvy, že útočníci utekali na Ukrajinu, pretože ich tam niekto čakal.



Útok teroristov na koncertnú sálu Crocus City Hall pri Moskve si v piatok 22. marca vyžiadal najmenej 139 obetí a 200 zranených. K útoku sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS). Západné tajné služby a bezpečnostní experti považujú toto tvrdenie za dôveryhodné a predpokladajú, že za útokom stojí odnož Islamského štátu - Chorásán (IS-K).



Ruskí politici a propagandisti napriek tomu s atentátom bez predloženia akýchkoľvek dôkazov spájajú Ukrajinu.