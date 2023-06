Lukašenko uviedol počas vzbury v Rusku armádu do pohotovosti

Minsk 27. júna (TASR) - Bolo bolestivé sledovať počas víkendu vývoj udalostí v Rusku, vyhlásil v utorok bieloruský líder Alexandr Lukašenko. Zároveň oznámil, že počas krízy v Rusku uviedol bieloruské vojská do "bojovej pripravenosti", informuje TASR podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian.



"Nebudem to skrývať. Bolo bolestivé sledovať udalosti, ku ktorým prišlo na juhu Ruska, a to nielen pre mňa. Mnohí naši občania si ich vzali k srdcu, pretože vlasť je jedna," uviedol Lukašenko.



Dodal, že počas vzbury vydal rozkaz na uvedenie armády a polície do plnej bojovej pripravenosti. "Dejiny si pamätajú, že Bielorusi vedia brániť svoju zem. Boli sme a budeme silnejší než akákoľvek výzva," vyhlásil Lukašenko.



Zakladateľ ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin sa pokúsil počas víkendu pomocou svojich jednotiek zvrhnúť ruské vojenské velenie po tom, ako v piatok obvinil ruskú armádu z raketového útoku na tábory jeho bojovníkov.



Počas príhovoru bieloruský líder uviedol, že napätie medzi vagnerovcami a ruskou armádou bolo zlé zvládnuté. "Prehliadli sme situáciu a potom sme si mysleli, že sa vyrieši sama, no nevyriešila sa... V tomto prípade neexistujú nijakí hrdinovia," povedal Lukašenko.



V sobotu večer sa situácia v Rusku náhle upokojila, keď Prigožin oznámil, že svojim jednotkám nariadil, aby sa vrátili do táborov na Ukrajine. Ukončenie krízy sprostredkoval práve Lukašenko.