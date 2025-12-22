< sekcia Zahraničie
Lukašenko: V Bielorusku bude rozmiestnených max desať systémov Orešnik
Lukašenko minulý týždeň bez ďalších podrobností oznámil, že raketový systém Orešnik je na území Bieloruska od 17. decembra.
Autor TASR
Petrohrad 22. decembra (TASR) — Na území Bieloruska bude rozmiestnených maximálne desať systémov na odpaľovanie ruských balistických rakiet stredného doletu Orešnik (Lieska). Pre telegramový kanál Junašev Live to v pondelok uviedol bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„No, maximálne ich bude desať,“ odpovedal Lukašenko na otázku novinára Alexandra Junaševa.
Lukašenko minulý týždeň bez ďalších podrobností oznámil, že raketový systém Orešnik je na území Bieloruska od 17. decembra a pôjde do bojového nasadenia. Zdôraznil, že vojenská spolupráca s Ruskom zabezpečuje ochranu Bieloruska.
Na tretej Minskej medzinárodnej konferencii o eurázijskej bezpečnosti konanej v októbri tohto roku Lukašenko vyhlásil, že rozmiestnenie raketového systému Orešnik nepredstavuje žiadnu agresiu a že od týchto plánov sa môže upustiť, ak bude Európa pripravená podniknúť analogické kroky. Zároveň svojim kritikom v zahraničí odporučil, aby „nepokúšali šťastie“, pretože práve to začalo konflikt na Ukrajine.
Predvlani podpísali Minsk a Moskva dokumenty týkajúce sa rozmiestnenia ruských taktických jadrových zbraní v Bielorusku. Ruský prezident Vladimir Putin tento rok v lete oznámil, že Rusko začalo sériovú výrobu rakiet Orešnik, ktoré môžu niesť konvenčné i jadrové hlavice.
Ruská armáda vyskúšala Orešnik naostro prvýkrát - s nebojovými hlavicami - 21. novembra 2024 pri útoku na ukrajinské Dnipro.
„No, maximálne ich bude desať,“ odpovedal Lukašenko na otázku novinára Alexandra Junaševa.
Lukašenko minulý týždeň bez ďalších podrobností oznámil, že raketový systém Orešnik je na území Bieloruska od 17. decembra a pôjde do bojového nasadenia. Zdôraznil, že vojenská spolupráca s Ruskom zabezpečuje ochranu Bieloruska.
Na tretej Minskej medzinárodnej konferencii o eurázijskej bezpečnosti konanej v októbri tohto roku Lukašenko vyhlásil, že rozmiestnenie raketového systému Orešnik nepredstavuje žiadnu agresiu a že od týchto plánov sa môže upustiť, ak bude Európa pripravená podniknúť analogické kroky. Zároveň svojim kritikom v zahraničí odporučil, aby „nepokúšali šťastie“, pretože práve to začalo konflikt na Ukrajine.
Predvlani podpísali Minsk a Moskva dokumenty týkajúce sa rozmiestnenia ruských taktických jadrových zbraní v Bielorusku. Ruský prezident Vladimir Putin tento rok v lete oznámil, že Rusko začalo sériovú výrobu rakiet Orešnik, ktoré môžu niesť konvenčné i jadrové hlavice.
Ruská armáda vyskúšala Orešnik naostro prvýkrát - s nebojovými hlavicami - 21. novembra 2024 pri útoku na ukrajinské Dnipro.