Lukašenko v pondelok pricestuje na pracovnú návštevu do Ruska

Moskva 11. septembra (TASR) - Kremeľ v piatok informoval, že bieloruský prezident Alexandr Lukašenko bude na budúci pondelok rokovať so svojím ruským kolegom Vladimirom Putinom.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom povedal, že miesto, kde sa "pracovná návšteva" v Rusku uskutoční, oznámia neskôr. Dodal, že spoločná tlačová konferencia prezidentov sa neplánuje.



Agentúra AFP, ktorá o tom informovala, dodala, že Moskva ponúkla bieloruskému lídrovi vojenskú pomoc, keď Putin koncom augusta oznámil, že Rusko na Lukašenkovu žiadosť vytvorilo záložnú policajnú jednotku. Použitá by však mala byť len v prípade, ak by sa situácia počas demonštrácií vyhrotila.



Agentúra Interfax v piatok pripomenula, že Lukašenko a Putin sa počas telefonátu, ktorý sa uskutočnil 30. augusta, dohodli na osobnom stretnutí v Moskve.



Neskôr, 2. septembra, sa v Moskve konali rozhovory medzi ruskými a bieloruskými ministrami zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a Uladzimirom Makejom a 3. septembra navštívil Minsk ruský premiér Michail Mišustin.



Po zverejnení výsledkov prezidentských volieb, ktoré sa v Bielorusku konali 9. augusta, vypukli v krajine nebývalé masové protesty proti Lukašenkovi, ktorý je pri moci od roku 1994 a v nedávnych voľbách podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil s vyše 80 percentami hlasov.



Jeho hlavnú súperku a súčasnú líderku opozície Sviatlanu Cichanovskú podporilo desať percent voličov.



Kritici však tvrdia, že hlasovanie bolo zmanipulované. Uznať výsledky volieb odmietla aj Európska únia.