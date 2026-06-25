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Lukašenko varoval pred zatiahnutím Bieloruska do vojny
Bieloruský minister obrany označil snahy o zatiahnutie Bieloruska do vojny na Ukrajine za škandalózne a zároveň varoval pred rastúcim vonkajším tlakom na svoju krajinu.
Autor TASR
Minsk 25. júna (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vo štvrtok uviedol, že počas nedávneho stretnutia s emisármi ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského varoval pred možnými dôsledkami ďalšieho nátlaku na Bielorusko v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Informovala o tom agentúra BelTA, píše TASR.
Lukašenko podľa svojich slov zveril ukrajinskej delegácii odkaz, že ak sa Kyjev bude snažiť „zatiahnuť Bielorusko do vojny“, konflikt by sa mohol okamžite zmeniť na iný a oveľa vážnejší.
Bieloruský prezident zároveň deklaroval, že od ukrajinskej strany „dostal signály“, že chápe postoj Bieloruska. Vyzval súčasne na dosiahnutie „vecnej dohody“ a ukončenie konfrontačnej rétoriky.
Tvrdenia, že Bielorusko chce byť vtiahnuté do vojny na Ukrajine, Lukašenko rozhodne odmietol. Doplnil však, že Bielorusko zostáva spojencom Ruska. „Sme za mier, ale v každej situácii budeme stáť po boku Ruska,“ vyhlásil a zopakoval aj výzvu na mierové rokovania o Ukrajine. Upozornil aj na potrebu bezpečnostných záruk, pričom kritizoval Západ za možné zasahovanie do konfliktu.
Bieloruský minister obrany Viktor Chrenin vo štvrtok označilo snahy o zatiahnutie Bieloruska do vojny na Ukrajine za škandalózne a zároveň varoval pred rastúcim vonkajším tlakom na svoju krajinu. Chrenin nešpecifikoval, kto by mal byť za týmito snahami zodpovedný. Podľa agentúry Reuters však pravdepodobne narážal na západné štáty.
Bieloruský minister reagoval na článok denníka The Wall Street Journal, ktorý v stredu napísal, že Kremeľ zvyšuje tlak na Bielorusko s cieľom využiť jeho územie na vojenské operácie na Ukrajine alebo na akcie proti krajinám NATO.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tieto tvrdenia v stredu označil za nepravdivé.
Lukašenko podľa svojich slov zveril ukrajinskej delegácii odkaz, že ak sa Kyjev bude snažiť „zatiahnuť Bielorusko do vojny“, konflikt by sa mohol okamžite zmeniť na iný a oveľa vážnejší.
Bieloruský prezident zároveň deklaroval, že od ukrajinskej strany „dostal signály“, že chápe postoj Bieloruska. Vyzval súčasne na dosiahnutie „vecnej dohody“ a ukončenie konfrontačnej rétoriky.
Tvrdenia, že Bielorusko chce byť vtiahnuté do vojny na Ukrajine, Lukašenko rozhodne odmietol. Doplnil však, že Bielorusko zostáva spojencom Ruska. „Sme za mier, ale v každej situácii budeme stáť po boku Ruska,“ vyhlásil a zopakoval aj výzvu na mierové rokovania o Ukrajine. Upozornil aj na potrebu bezpečnostných záruk, pričom kritizoval Západ za možné zasahovanie do konfliktu.
Bieloruský minister obrany Viktor Chrenin vo štvrtok označilo snahy o zatiahnutie Bieloruska do vojny na Ukrajine za škandalózne a zároveň varoval pred rastúcim vonkajším tlakom na svoju krajinu. Chrenin nešpecifikoval, kto by mal byť za týmito snahami zodpovedný. Podľa agentúry Reuters však pravdepodobne narážal na západné štáty.
Bieloruský minister reagoval na článok denníka The Wall Street Journal, ktorý v stredu napísal, že Kremeľ zvyšuje tlak na Bielorusko s cieľom využiť jeho územie na vojenské operácie na Ukrajine alebo na akcie proti krajinám NATO.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tieto tvrdenia v stredu označil za nepravdivé.