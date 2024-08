Lukašenko varuje, že migrantov do EÚ nezastaví

Varšava 19. augusta (TASR) - Bielorusko neplánuje brániť migrantom z krízových regiónov prechádzať cez jeho územie smerom do krajín Európskej únie. V pondelkovom rozhovore pre ruskú televíziu to povedal bieloruský prezident Alexander Lukašenko. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



"Dávate mi na krk slučku v podobe sankcií a potom požadujete, aby som chránil EÚ pred prílevom týchto migrantov? To sa nestane," vyhlásil Západom neuznaný prezident Lukašenko.



Európska únia a predovšetkým Poľsko obviňujú ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho spojenca Lukašenka, že od roku 2021 úmyselne posielajú nelegálnych migrantov do EÚ a poskytujú im víza aj prevoz. Hlavná migračná trasa vedie cez Bielorusko k poľským hraniciam.



Šéf poľskej diplomacie Radek Sikorski ešte v júni povedal, že cieľom tohto konania Moskvy a Minsku je ukázať celej Európe, že "vonkajšia hranica EÚ nie je kontrolovaná so zámerom vyvolať politický efekt - posilniť krajnú pravicu, ktorá sľubuje rozvrátenie Európy zvnútra".



Poľsko pozdĺž veľkej časti svojej východnej hranice vybudovalo 5,5 metra vysoký plot a posilnilo aj elektronické sledovacie systémy. Aj napriek tomu však podľa DPA denne dochádza k pokusom o prekročenie hranice. Poľskí pohraničníci zaznamenali za posledné tri dni až 201 takýchto prípadov.