Lukašenko: Vojaci na západnej hranici sú v plnej bojovej pohotovosti

Minsk 18. augusta (TASR) - Bieloruské armádne jednotky na západnej hranici boli uvedené do plnej bojovej pohotovosti, oznámil v utorok tamojší prezident Alexandr Lukašenko.



Prezident na zasadaní bezpečnostnej rady štátu upozornil, že v blízkosti západnej hranice narastá napätie.



"Vďaka Bohu, zareagovali sme na to a nasadili bojové jednotky našej armády na západnej hranici a uviedli ich do plnej bojovej pohotovosti. Minister obrany mi oznámil, že všetko je hotové a príslušné jednotky sú pripravené zvládnuť svoje povinnosti," citovala Lukašenka agentúra TASS.



Lukašenko už skôr tvrdil, že západné krajiny zhromažďujú v regióne vojenskú silu.



Úradujúci prezident Alexandr Lukašenko vo voľbách z 9. augusta podľa oficiálnych výsledkov získal 80,1 percenta hlasov, jeho hlavná súperka Sviatlana Cichanovská 10,12 percenta. Cichanovská i zvyšní kandidáti odmietli uznať výsledky týchto volieb, ktoré považujú za nespravodlivé.



Následné masové protesty vyústili do tvrdých zásahov bieloruských bezpečnostných síl voči demonštrantom. Zranenia utrpeli stovky policajtov a protestujúcich a viac ako 6000 osôb bolo zadržaných.